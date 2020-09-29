https://ria.ru/20200929/putin-golikova-1577954052.html

Путин обсудил с правительством рост заболеваемости COVID-19

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 вырос в России в 1,7 раза, сообщила на совещании Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:39

2020-09-29T16:39

2020-09-29T18:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Суточный прирост заболеваемости COVID-19 вырос в России в 1,7 раза, сообщила на совещании <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Она пояснила, что показатель увеличился с 3,1 до 5,5 случая на 100 тысяч человек.Основной суточный прирост заболеваемости фиксируют в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, добавила вице-премьер.В этой связи она призвала "жестко соблюдать" масочный режим, социальное дистанцирование и другие меры безопасности, чтобы не пришлось вновь вводить те ограничения, которые были весной.По данным правительства, сегодня порядка 23-25% случаев приходится на бессимптомные формы заболевания, 75-77% — на заболевания с клиническими проявлениями."Тяжелые формы составляют 2,6-2,7%, чуть возросли легкие формы течения заболевания — на 1,2%, среднетяжелые формы — на 0,7%", — добавила Голикова.Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что реальную ситуацию с коронавирусом нужно объяснять людям аккуратно и тактично, но настойчиво.Он подчеркнул, что ограничения уже надоели гражданам, однако они не всегда верят в то, что мир столкнулся с опасным противником.В ходе совещания Голикова также предложила перейти на доплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, по фактически отработанному времени. По ее словам, в медицинском сообществе считают это справедливым.Президент сказал, что ничего не имеет против, но предложил сохранить на октябрь действующий режим, когда медработникам платят за сам факт работы с пациентами с COVID-19.

https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577952294.html

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948063.html

https://ria.ru/20200929/zhirinovskiy-1577946672.html

Фея Волшебная Почему бы людей не мучать ограничениями, масками и прочими удововльствиями, а просто взять всех и провакцинировать. Вакцина есть же... или нет? 54

Сергей Веселов обсуждать то он мастак 34

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, владимир путин, москва, общество