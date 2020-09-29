https://ria.ru/20200929/putin-1577952603.html

Путин оценил ситуацию с питанием школьников из малообеспеченных семей

Президент России Владимир Путин напомнил о недопустимости урезания средств на питание учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей и поручил полпредам... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:11

2020-09-29T16:11

2020-09-29T16:25

образование - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил о недопустимости урезания средств на питание учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей и поручил полпредам президента в регионах РФ взять этот вопрос под контроль."Ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания в 5-11 классе, учеников 5-11 классов из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов. В этой связи прошу полпредов президента в регионах РФ взять это под контроль, обязательно посмотреть, что там происходит. К сожалению, такое иногда бывает, для решения одной задачи средства берут из таких источников, которые сокращать нельзя", - сказал Путин на встрече с членами правительства во вторник.Он выразил надежду на то, что руководители регионов его услышали и не допустят "никаких искажений смысла принятых решений по обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов".

https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, владимир путин, общество