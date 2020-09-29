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Путин оценил ситуацию с питанием школьников из малообеспеченных семей
Президент России Владимир Путин напомнил о недопустимости урезания средств на питание учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей и поручил полпредам... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:11
2020-09-29T16:25
образование - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил о недопустимости урезания средств на питание учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей и поручил полпредам президента в регионах РФ взять этот вопрос под контроль."Ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания в 5-11 классе, учеников 5-11 классов из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов. В этой связи прошу полпредов президента в регионах РФ взять это под контроль, обязательно посмотреть, что там происходит. К сожалению, такое иногда бывает, для решения одной задачи средства берут из таких источников, которые сокращать нельзя", - сказал Путин на встрече с членами правительства во вторник.Он выразил надежду на то, что руководители регионов его услышали и не допустят "никаких искажений смысла принятых решений по обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов".
https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html
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образование - общество, владимир путин, общество

Путин оценил ситуацию с питанием школьников из малообеспеченных семей

16:11 29.09.2020 (обновлено: 16:25 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о недопустимости урезания средств на питание учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей и поручил полпредам президента в регионах РФ взять этот вопрос под контроль.
"Ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания в 5-11 классе, учеников 5-11 классов из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов. В этой связи прошу полпредов президента в регионах РФ взять это под контроль, обязательно посмотреть, что там происходит. К сожалению, такое иногда бывает, для решения одной задачи средства берут из таких источников, которые сокращать нельзя", - сказал Путин на встрече с членами правительства во вторник.
Он выразил надежду на то, что руководители регионов его услышали и не допустят "никаких искажений смысла принятых решений по обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов".
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:39
Минпросвещения держит на контроле обеспечение горячим питанием в школах
 
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