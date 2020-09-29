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Путин и Суга обсудили создание вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга по телефону обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:54
2020-09-29T14:58
есихидэ суга
россия
владимир путин
япония
политика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и новый премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Есихидэ Суга</a> по телефону обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поздравил Есихидэ Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
япония
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есихидэ суга, россия, владимир путин, япония, политика

Путин и Суга обсудили создание вакцин от коронавируса

14:54 29.09.2020 (обновлено: 14:58 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Госсовета
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Госсовета - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга по телефону обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил Есихидэ Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Есихидэ СугаРоссияВладимир ПутинЯпонияПолитика
 
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