https://ria.ru/20200929/putin-1577947450.html

Путин и Суга обсудили создание вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга по телефону обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:54

2020-09-29T14:54

2020-09-29T14:58

есихидэ суга

россия

владимир путин

япония

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913518_0:146:3129:1906_1400x0_80_0_0_caf5f706f954369ea8e5aac14c9bf89b.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и новый премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Есихидэ Суга</a> по телефону обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поздравил Есихидэ Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

1

россия

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, владимир путин, япония, политика