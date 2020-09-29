https://ria.ru/20200929/privivka-1577951495.html
Прививок от гриппа хватит для вакцинации 60% россиян, заявил Мурашко
Вакцин от гриппа будет достаточно для того, чтобы 60% населения РФ сделали прививки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с участием... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:56
2020-09-29T15:56
2020-09-29T16:10
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вакцин от гриппа будет достаточно для того, чтобы 60% населения РФ сделали прививки, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> на совещании с участием президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>."Общее количество поступающих вакцин будет достаточно, с учетом региональных поставок... чтобы закрыть поставленную вами задачу о вакцинации 60% населения. Это один из самых высоких показателей в мире", - сообщил Мурашко.Министр отметил, что для дополнительной закупки правительство РФ и Минфин в этом году выделили дополнительно 4,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200929/gripp-1577951698.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество