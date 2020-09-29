https://ria.ru/20200929/privivka-1577951495.html

Прививок от гриппа хватит для вакцинации 60% россиян, заявил Мурашко

Вакцин от гриппа будет достаточно для того, чтобы 60% населения РФ сделали прививки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с участием... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:56

2020-09-29T15:56

2020-09-29T16:10

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вакцин от гриппа будет достаточно для того, чтобы 60% населения РФ сделали прививки, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> на совещании с участием президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>."Общее количество поступающих вакцин будет достаточно, с учетом региональных поставок... чтобы закрыть поставленную вами задачу о вакцинации 60% населения. Это один из самых высоких показателей в мире", - сообщил Мурашко.Министр отметил, что для дополнительной закупки правительство РФ и Минфин в этом году выделили дополнительно 4,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200929/gripp-1577951698.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, общество