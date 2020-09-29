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Прививок от гриппа хватит для вакцинации 60% россиян, заявил Мурашко
Вакцин от гриппа будет достаточно для того, чтобы 60% населения РФ сделали прививки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с участием... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:56
2020-09-29T16:10
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вакцин от гриппа будет достаточно для того, чтобы 60% населения РФ сделали прививки, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> на совещании с участием президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>."Общее количество поступающих вакцин будет достаточно, с учетом региональных поставок... чтобы закрыть поставленную вами задачу о вакцинации 60% населения. Это один из самых высоких показателей в мире", - сообщил Мурашко.Министр отметил, что для дополнительной закупки правительство РФ и Минфин в этом году выделили дополнительно 4,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200929/gripp-1577951698.html
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РИА Новости
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михаил мурашко, общество

Прививок от гриппа хватит для вакцинации 60% россиян, заявил Мурашко

15:56 29.09.2020 (обновлено: 16:10 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вакцин от гриппа будет достаточно для того, чтобы 60% населения РФ сделали прививки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с участием президента Владимира Путина.
"Общее количество поступающих вакцин будет достаточно, с учетом региональных поставок... чтобы закрыть поставленную вами задачу о вакцинации 60% населения. Это один из самых высоких показателей в мире", - сообщил Мурашко.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 15:59
Мурашко рассказал о темпах вакцинации россиян от гриппа
Министр отметил, что для дополнительной закупки правительство РФ и Минфин в этом году выделили дополнительно 4,1 миллиарда рублей.
 
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Михаил МурашкоОбщество
 
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