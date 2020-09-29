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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T03:17
2020-09-29T03:17
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Первого сентября в России стартовала прививочная кампания против гриппа, она проводится во всех субъектах страны."В настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> против гриппа привито более 24,6 миллиона человек, что составляет 16,8% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.Добавляется, что на 39 неделе в РФ регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослых, а также детей в возрасте 7-14 лет. Добавляется, что эпидемические пороги незначительно превышены в 20-ти субъектах РФ.
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россия
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа

03:17 29.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Первого сентября в России стартовала прививочная кампания против гриппа, она проводится во всех субъектах страны.
"В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 24,6 миллиона человек, что составляет 16,8% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на 39 неделе в РФ регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослых, а также детей в возрасте 7-14 лет. Добавляется, что эпидемические пороги незначительно превышены в 20-ти субъектах РФ.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Вакцинация от гриппа может стать обязательной для госслужащих и полиции
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РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
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