https://ria.ru/20200929/privivka-1577920081.html

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа

Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T03:17

2020-09-29T03:17

2020-09-29T03:17

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865791_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_7bdd279f496f8d4eb07553c12b761fc5.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Первого сентября в России стартовала прививочная кампания против гриппа, она проводится во всех субъектах страны."В настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> против гриппа привито более 24,6 миллиона человек, что составляет 16,8% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.Добавляется, что на 39 неделе в РФ регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослых, а также детей в возрасте 7-14 лет. Добавляется, что эпидемические пороги незначительно превышены в 20-ти субъектах РФ.

https://ria.ru/20200925/vaktsinatsiya-1577791167.html

2

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва