https://ria.ru/20200929/privivka-1577920081.html
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T03:17
2020-09-29T03:17
2020-09-29T03:17
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Первого сентября в России стартовала прививочная кампания против гриппа, она проводится во всех субъектах страны."В настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> против гриппа привито более 24,6 миллиона человек, что составляет 16,8% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.Добавляется, что на 39 неделе в РФ регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослых, а также детей в возрасте 7-14 лет. Добавляется, что эпидемические пороги незначительно превышены в 20-ти субъектах РФ.
https://ria.ru/20200925/vaktsinatsiya-1577791167.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва