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Уральские ученые объяснили рост числа преступлений в жаркие дни
Высокие температуры усиливают агрессию и гнев, что приводит к росту числа преступлений в России жаркие дни, сообщает пресс-служба Уральского федерального... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:59
2020-09-29T15:01
университетская наука
навигатор абитуриента
федеральная служба государственной статистики (росстат)
уральский федеральный университет
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Высокие температуры усиливают агрессию и гнев, что приводит к росту числа преступлений в России жаркие дни, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Uralskijj_federalnyjj_universitet/">Уральского федерального университета</a> (УрФУ).В ходе исследования группа ученых из России и <u><a href="http://ria.ru/location_Portugal/">Португалии</a></u> опиралась на данные <u><a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/">Росстата</a></u> и Российской базы данных по рождаемости и смертности за период с 1989 по 2015 годы.Как отметила Попова, в регионах с высоким уровнем безработицы и потребления крепких алкогольных напитков больше шансов стать жертвой насилия, так как эти факторы усиливают негативное влияние зноя. Для женщин, особенно в возрасте от 45 до 59 лет, наиболее опасны выходные дни, добавила она. Специалист пояснила, что в это время становится активным взаимодействие внутри семьи, где, по статистике, совершается 70–80% серьезных насильственных преступлений и 30–40% убийств.Ученые также проанализировали, насколько жаркие дни с температурой выше 25 градусов сокращают продолжительность жизни, "то есть сколько лет прожила бы жертва, если бы ее не убили"."Согласно нашим результатам, женщина в среднем прожила бы еще 26,75 года, мужчина — 25,06 года", — отметила Попова.
https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577706678.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, федеральная служба государственной статистики (росстат), уральский федеральный университет, общество

Уральские ученые объяснили рост числа преступлений в жаркие дни

13:59 29.09.2020 (обновлено: 15:01 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Высокие температуры усиливают агрессию и гнев, что приводит к росту числа преступлений в России жаркие дни, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

"Мы обнаружили, что увеличение числа жертв, как женщин, так и мужчин, происходит в дни со средней температурой выше 25 градусов. Дело в том, что реагируя на высокие температуры, человеческий организм производит гормоны стресса, включая адреналин, норадреналин и тестостерон. Это приводит к возбуждению нервной системы, вызывает агрессию и гнев", — заявила доцент кафедры экономики УрФУ Ольга Попова.

В ходе исследования группа ученых из России и Португалии опиралась на данные Росстата и Российской базы данных по рождаемости и смертности за период с 1989 по 2015 годы.
Как отметила Попова, в регионах с высоким уровнем безработицы и потребления крепких алкогольных напитков больше шансов стать жертвой насилия, так как эти факторы усиливают негативное влияние зноя. Для женщин, особенно в возрасте от 45 до 59 лет, наиболее опасны выходные дни, добавила она. Специалист пояснила, что в это время становится активным взаимодействие внутри семьи, где, по статистике, совершается 70–80% серьезных насильственных преступлений и 30–40% убийств.
Федор Иванов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Ученые также проанализировали, насколько жаркие дни с температурой выше 25 градусов сокращают продолжительность жизни, "то есть сколько лет прожила бы жертва, если бы ее не убили".
"Согласно нашим результатам, женщина в среднем прожила бы еще 26,75 года, мужчина — 25,06 года", — отметила Попова.
 
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Университетская наукаНавигатор абитуриентаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Уральский федеральный университетОбщество
 
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