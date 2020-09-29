https://ria.ru/20200929/prestupleniya-1577943596.html

Уральские ученые объяснили рост числа преступлений в жаркие дни

Высокие температуры усиливают агрессию и гнев, что приводит к росту числа преступлений в России жаркие дни, сообщает пресс-служба Уральского федерального... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:59

2020-09-29T13:59

2020-09-29T15:01

университетская наука

навигатор абитуриента

федеральная служба государственной статистики (росстат)

уральский федеральный университет

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Высокие температуры усиливают агрессию и гнев, что приводит к росту числа преступлений в России жаркие дни, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Uralskijj_federalnyjj_universitet/">Уральского федерального университета</a> (УрФУ).В ходе исследования группа ученых из России и <u><a href="http://ria.ru/location_Portugal/">Португалии</a></u> опиралась на данные <u><a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/">Росстата</a></u> и Российской базы данных по рождаемости и смертности за период с 1989 по 2015 годы.Как отметила Попова, в регионах с высоким уровнем безработицы и потребления крепких алкогольных напитков больше шансов стать жертвой насилия, так как эти факторы усиливают негативное влияние зноя. Для женщин, особенно в возрасте от 45 до 59 лет, наиболее опасны выходные дни, добавила она. Специалист пояснила, что в это время становится активным взаимодействие внутри семьи, где, по статистике, совершается 70–80% серьезных насильственных преступлений и 30–40% убийств.Ученые также проанализировали, насколько жаркие дни с температурой выше 25 градусов сокращают продолжительность жизни, "то есть сколько лет прожила бы жертва, если бы ее не убили"."Согласно нашим результатам, женщина в среднем прожила бы еще 26,75 года, мужчина — 25,06 года", — отметила Попова.

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577706678.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, федеральная служба государственной статистики (росстат), уральский федеральный университет, общество