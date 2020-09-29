Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/pravitelstvo-1577921158.html
Депутаты согласовали кандидатуры первых членов правительства Камчатки
Депутаты Камчатки согласовали кандидатуры новых членов правительства региона, назначены первый вице-губернатор, вице-губернатор, председатель правительства и... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T06:47
2020-09-29T06:47
владимир солодов
владивосток
камчатский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156032/21/1560322101_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_afc7b5b225b10db4810dbda88b773862.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты Камчатки согласовали кандидатуры новых членов правительства региона, назначены первый вице-губернатор, вице-губернатор, председатель правительства и его заместитель, сообщают краевые власти.Набравший на выборах главы региона 13 сентября 80,51% голосов <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимир Солодов</a> 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31. В понедельник два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> покинули свои посты."За согласование на должности депутаты проголосовали практически единогласно. Должность первого вице-губернатора Камчатского края займет ранее временно исполняющий обязанности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края Сергей Нехаев. Председателем правительства региона – первым вице-губернатором станет Александр Кузнецов", - говорится в сообщении.Вице-губернатором станет Павел Ясевич. Должность заместителя председателя правительства Камчатского края займет Тимофей Смирнов, курирующий в том числе и деятельность министерства имущественных и земельных отношений Камчатского краяНехаев с 2012 по 2016 годы работал в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>, где занимал должность вице-губернатора региона. С 2019 года был первым заместителем председателя правительства <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a>. Ясевич с 2019 по май 2020 замещал должности заместителя руководителя аппарата администрации Приморского края, первого заместителя руководителя губернатора Приморского края и правительства Приморского края.Смирнов работал в "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>. С 2014 по 2016 год - министр строительства Камчатского края. С 10 мая 2016 года Смирнов назначен на должность заместителя председателя правительства Камчатского края. С недавнего времени занимал должность врио заместителя председателя правительства региона.Кузнецов с мая 2017 по май 2019 год возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. С мая 2019 года работал в должности главного федерального инспектора по <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>.
https://ria.ru/20200921/senator-1577534984.html
https://realty.ria.ru/20200924/zhile-1577713298.html
владивосток
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156032/21/1560322101_83:0:1863:1335_1400x0_80_0_0_a2e7c0cdc24de3a13a793c6eadeeb1c1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир солодов, владивосток, камчатский край, политика

Депутаты согласовали кандидатуры первых членов правительства Камчатки

06:47 29.09.2020
3044
© Depositphotos / minervastockМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Depositphotos / minervastock
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Депутаты Камчатки согласовали кандидатуры новых членов правительства региона, назначены первый вице-губернатор, вице-губернатор, председатель правительства и его заместитель, сообщают краевые власти.
Набравший на выборах главы региона 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31. В понедельник два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края покинули свои посты.
"За согласование на должности депутаты проголосовали практически единогласно. Должность первого вице-губернатора Камчатского края займет ранее временно исполняющий обязанности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края Сергей Нехаев. Председателем правительства региона – первым вице-губернатором станет Александр Кузнецов", - говорится в сообщении.
Вице-губернатором станет Павел Ясевич. Должность заместителя председателя правительства Камчатского края займет Тимофей Смирнов, курирующий в том числе и деятельность министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края
Камчатка - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 10:55
Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
Нехаев с 2012 по 2016 годы работал в Приморском крае, где занимал должность вице-губернатора региона. С 2019 года был первым заместителем председателя правительства Забайкальского края. Ясевич с 2019 по май 2020 замещал должности заместителя руководителя аппарата администрации Приморского края, первого заместителя руководителя губернатора Приморского края и правительства Приморского края.
Смирнов работал в "Газпроме" в Петропавловске-Камчатском. С 2014 по 2016 год - министр строительства Камчатского края. С 10 мая 2016 года Смирнов назначен на должность заместителя председателя правительства Камчатского края. С недавнего времени занимал должность врио заместителя председателя правительства региона.
Кузнецов с мая 2017 по май 2019 год возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. С мая 2019 года работал в должности главного федерального инспектора по Сахалинской области.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 15:24
Путин призвал главу Камчатки быстрее решать вопрос с аварийным жильем
400002
Обсудить0
Владимир СолодовВладивостокКамчатский крайПолитика
Рекомендуем
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
Forbes: американские бомбардировщики отработали "удары" по Калининграду
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год
Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией
Пугачева и Ротару без пластики
Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
В Британии и Канаде прокомментировали обострение в Нагорном Карабахе
Женщины с колясками в Грачевском парке
Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19
София Конкина
СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
Депутат Виктор Зубарев
В России предложили налоговые льготы для предпринимателей-пенсионеров
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил продлить введенные во время пандемии льготы
Данные кардиограммы
Врач рассказал, как уменьшить риск развития болезней сердца
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
В Сеуле сообщили о доказательствах сожжения тела убитого в КНДР чиновника
Города мира. Рига
"Мы не губерния России": в Латвии заявили об унижении из-за языка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
СК изъял у экс-главы Приангарья документы по Усолью
Королевская гвардия Великобритании
Британец заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев дал совет будущему президенту США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38В МККК обеспокоены последствиями эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
10:37Туристы рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете
10:29Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
10:29Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата
10:25Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
10:25Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника
10:22В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева
10:19Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index
10:17Помпео назвал цель политики США в Европе
10:10Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
10:04Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19
10:03В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16
10:02В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
09:47Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
09:44Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
09:42Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
09:40Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году
09:39Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
09:33В период осенних каникул дистанционных занятий не будет, заявил Собянин
09:29В Ереване заявили о возможном военно-политическом альянсе с Карабахом
Лента новостейМолния