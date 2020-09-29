Депутаты согласовали кандидатуры первых членов правительства Камчатки
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Депутаты Камчатки согласовали кандидатуры новых членов правительства региона, назначены первый вице-губернатор, вице-губернатор, председатель правительства и его заместитель, сообщают краевые власти.
Набравший на выборах главы региона 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31. В понедельник два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края покинули свои посты.
"За согласование на должности депутаты проголосовали практически единогласно. Должность первого вице-губернатора Камчатского края займет ранее временно исполняющий обязанности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края Сергей Нехаев. Председателем правительства региона – первым вице-губернатором станет Александр Кузнецов", - говорится в сообщении.
Вице-губернатором станет Павел Ясевич. Должность заместителя председателя правительства Камчатского края займет Тимофей Смирнов, курирующий в том числе и деятельность министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края
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Нехаев с 2012 по 2016 годы работал в Приморском крае, где занимал должность вице-губернатора региона. С 2019 года был первым заместителем председателя правительства Забайкальского края. Ясевич с 2019 по май 2020 замещал должности заместителя руководителя аппарата администрации Приморского края, первого заместителя руководителя губернатора Приморского края и правительства Приморского края.
Смирнов работал в "Газпроме" в Петропавловске-Камчатском. С 2014 по 2016 год - министр строительства Камчатского края. С 10 мая 2016 года Смирнов назначен на должность заместителя председателя правительства Камчатского края. С недавнего времени занимал должность врио заместителя председателя правительства региона.
Кузнецов с мая 2017 по май 2019 год возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. С мая 2019 года работал в должности главного федерального инспектора по Сахалинской области.
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