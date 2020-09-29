https://ria.ru/20200929/pravitelstvo-1577921158.html

Депутаты согласовали кандидатуры первых членов правительства Камчатки

Депутаты Камчатки согласовали кандидатуры новых членов правительства региона, назначены первый вице-губернатор, вице-губернатор, председатель правительства и... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T06:47

2020-09-29T06:47

2020-09-29T06:47

владимир солодов

владивосток

камчатский край

политика

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты Камчатки согласовали кандидатуры новых членов правительства региона, назначены первый вице-губернатор, вице-губернатор, председатель правительства и его заместитель, сообщают краевые власти.Набравший на выборах главы региона 13 сентября 80,51% голосов <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимир Солодов</a> 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31. В понедельник два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> покинули свои посты."За согласование на должности депутаты проголосовали практически единогласно. Должность первого вице-губернатора Камчатского края займет ранее временно исполняющий обязанности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края Сергей Нехаев. Председателем правительства региона – первым вице-губернатором станет Александр Кузнецов", - говорится в сообщении.Вице-губернатором станет Павел Ясевич. Должность заместителя председателя правительства Камчатского края займет Тимофей Смирнов, курирующий в том числе и деятельность министерства имущественных и земельных отношений Камчатского краяНехаев с 2012 по 2016 годы работал в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>, где занимал должность вице-губернатора региона. С 2019 года был первым заместителем председателя правительства <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a>. Ясевич с 2019 по май 2020 замещал должности заместителя руководителя аппарата администрации Приморского края, первого заместителя руководителя губернатора Приморского края и правительства Приморского края.Смирнов работал в "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>. С 2014 по 2016 год - министр строительства Камчатского края. С 10 мая 2016 года Смирнов назначен на должность заместителя председателя правительства Камчатского края. С недавнего времени занимал должность врио заместителя председателя правительства региона.Кузнецов с мая 2017 по май 2019 год возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. С мая 2019 года работал в должности главного федерального инспектора по <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>.

https://ria.ru/20200921/senator-1577534984.html

https://realty.ria.ru/20200924/zhile-1577713298.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, владивосток, камчатский край, политика