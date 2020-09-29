Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/pozhilye-1577970982.html
Власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил рекомендации по домашнему режиму для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября, следует из указа,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T21:19
2020-09-30T02:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_0:142:1920:1222_1400x0_80_0_0_3acae3ab7af4f529fa0af0aca4e9c51c.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> продлил рекомендации по домашнему режиму для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября, следует из <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/94-YM.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">указа</a>, опубликованного на его сайте.Как заявил Собянин, с каждым днем ситуация с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в столице "становится сложнее " — как по числу новых случаев, так и по количеству госпитализаций.Он напомнил, что на прошлой неделе уже обращался к людям старше 65 лет с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости и минимизировать контакты с другими людьми."Но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично. &lt;...&gt; Это очень большие риски", — сказал градоначальник во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ имени Давыдовского.На прошлой неделе Собянин рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями он также попросил с 28 сентября перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Мэр столицы призвал горожан ограничить посещение людных мест, не забывать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Он подчеркнул, что сейчас от москвичей "вновь требуется дисциплина и ответственность".С начала эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев коронавируса, 20,5 тысячи пациентов скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8232 человек, из них 2300 — в Москве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200929/stolitsy-1577963171.html
Может уже хватит над нами издеваться своей заботой?
93
А ты прям старый и на пенсии, да?
26
13
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_16:0:1723:1280_1400x0_80_0_0_2267458dd13f315d674743a5dd21295e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы

21:19 29.09.2020 (обновлено: 02:39 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил рекомендации по домашнему режиму для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября, следует из указа, опубликованного на его сайте.
Как заявил Собянин, с каждым днем ситуация с коронавирусом в столице "становится сложнее " — как по числу новых случаев, так и по количеству госпитализаций.
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 18:22Распространение нового коронавируса
Названы особенности распространения коронавируса в Москве и Петербурге
Он напомнил, что на прошлой неделе уже обращался к людям старше 65 лет с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости и минимизировать контакты с другими людьми.
"Но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично. <...> Это очень большие риски", — сказал градоначальник во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ имени Давыдовского.
На прошлой неделе Собянин рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями он также попросил с 28 сентября перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Мэр столицы призвал горожан ограничить посещение людных мест, не забывать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Он подчеркнул, что сейчас от москвичей "вновь требуется дисциплина и ответственность".
С начала эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев коронавируса, 20,5 тысячи пациентов скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8232 человек, из них 2300 — в Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить13
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния