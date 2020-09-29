https://ria.ru/20200929/pozhilye-1577970982.html
Власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил рекомендации по домашнему режиму для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября, следует из указа,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T21:19
2020-09-29T21:19
2020-09-30T02:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> продлил рекомендации по домашнему режиму для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября, следует из <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/94-YM.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">указа</a>, опубликованного на его сайте.Как заявил Собянин, с каждым днем ситуация с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в столице "становится сложнее " — как по числу новых случаев, так и по количеству госпитализаций.Он напомнил, что на прошлой неделе уже обращался к людям старше 65 лет с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости и минимизировать контакты с другими людьми."Но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично. <...> Это очень большие риски", — сказал градоначальник во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ имени Давыдовского.На прошлой неделе Собянин рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями он также попросил с 28 сентября перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Мэр столицы призвал горожан ограничить посещение людных мест, не забывать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Он подчеркнул, что сейчас от москвичей "вновь требуется дисциплина и ответственность".С начала эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев коронавируса, 20,5 тысячи пациентов скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8232 человек, из них 2300 — в Москве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200929/stolitsy-1577963171.html
иван иванов первый
Может уже хватит над нами издеваться своей заботой?
93
Kalaschnikow Pagrieziens
А ты прям старый и на пенсии, да?
26
13
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
продлил рекомендации по домашнему режиму для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября, следует из указа
, опубликованного на его сайте.
Как заявил Собянин, с каждым днем ситуация с коронавирусом
в столице "становится сложнее " — как по числу новых случаев, так и по количеству госпитализаций.
Он напомнил, что на прошлой неделе уже обращался к людям старше 65 лет с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости и минимизировать контакты с другими людьми.
"Но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично. <...> Это очень большие риски", — сказал градоначальник во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ имени Давыдовского.
На прошлой неделе Собянин рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями он также попросил с 28 сентября перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Мэр столицы призвал горожан ограничить посещение людных мест, не забывать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Он подчеркнул, что сейчас от москвичей "вновь требуется дисциплина и ответственность".
С начала эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев коронавируса, 20,5 тысячи пациентов скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8232 человек, из них 2300 — в Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.