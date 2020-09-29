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Постояльцы загоревшейся в Новосибирске гостиницы успели выбежать на улицу
Спасатели проверяют, есть ли в загоревшейся в Новосибирске гостинице люди - по предварительным данным, постояльцы эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:36
2020-09-29T17:46
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новосибирск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели проверяют, есть ли в загоревшейся в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> гостинице люди - по предварительным данным, постояльцы эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону.Горит не только гостиница, но и пристроенный к ней мебельный торговый центр. Тушение продолжается."Внутри гостиницы звенья газодымозащитной службы осуществляют проверку на наличие людей. По предварительным данным, постояльцы объекта эвакуировались самостоятельно", - сказано в релизе.Тушение огня осложняется "интенсивным распространением огня", рядом с гостиницей расположен магазин мебели и еще одно административное здание.Также на месте расположено большое количество силовых электропроводов. Группировка пожарных наращивается.Как уточняет пресс-служба ведомства, сотрудники полиции и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> ограничили движение в районе ЧП: съезд с улицы Фабричная на улицу Ипподромская в сторону автовокзала перекрыт. Также на месте дежурят кареты скорой помощи на случай, если помощь кому-то понадобится.
https://ria.ru/20200927/pozhar-1577828205.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новосибирск, происшествия

Постояльцы загоревшейся в Новосибирске гостиницы успели выбежать на улицу

16:36 29.09.2020 (обновлено: 17:46 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПожарные во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса "Император" в Новосибирске
Пожарные во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса Император в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 29 сен - РИА Новости. Спасатели проверяют, есть ли в загоревшейся в Новосибирске гостинице люди - по предварительным данным, постояльцы эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону.
Горит не только гостиница, но и пристроенный к ней мебельный торговый центр. Тушение продолжается.
"Внутри гостиницы звенья газодымозащитной службы осуществляют проверку на наличие людей. По предварительным данным, постояльцы объекта эвакуировались самостоятельно", - сказано в релизе.
Тушение огня осложняется "интенсивным распространением огня", рядом с гостиницей расположен магазин мебели и еще одно административное здание.
Также на месте расположено большое количество силовых электропроводов. Группировка пожарных наращивается.
Как уточняет пресс-служба ведомства, сотрудники полиции и Росгвардии ограничили движение в районе ЧП: съезд с улицы Фабричная на улицу Ипподромская в сторону автовокзала перекрыт. Также на месте дежурят кареты скорой помощи на случай, если помощь кому-то понадобится.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НовосибирскПроисшествия
 
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