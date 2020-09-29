https://ria.ru/20200929/pozhar-1577954246.html

Пожар в новосибирской гостинице локализовали

Пожар в здании гостиницы и пристроенному к ней мебельному торговому центру в Новосибирске локализован, сообщает во вторник ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:31

2020-09-29T16:31

2020-09-29T16:31

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Пожар в здании гостиницы и пристроенному к ней мебельному торговому центру в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> локализован, сообщает во вторник ГУМЧС по региону."На момент прибытия пожарных горел фасад здания гостиницы и происходило распространение огня на кровлю и фасад пристроенного здания. В 19.45 (15.45 мск) пожар локализован, угрозы распространения огня нет", - говорится в релизе.Площадь пожара уточняется. На месте ЧП задействовано 74 человека личного состава и 21 единица техники.

https://ria.ru/20200927/pozhar-1577828205.html

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия