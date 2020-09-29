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В Новосибирске крупный пожар охватил гостиницу и торговый центр
В Новосибирске загорелись гостиница и пристроенный к ней мебельный торговый центр, сообщил представитель областного управления МЧС Павел Винаков. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:14
2020-09-29T16:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 29 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> загорелись гостиница и пристроенный к ней мебельный торговый центр, сообщил представитель областного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Павел Винаков.По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, постояльцы успели выбежать на улицу.Инцидент произошел на улице Романова, звонок о распространении огня поступил в 18:50 (14:50 мск). Через час пожар локализовали, его площадь не уточняется. В МЧС считают, что способствовать возгоранию могли горючие материалы, которыми облицованы стены.На месте работают 74 спасателя и 21 единица техники. Движение в районе ЧП ограничено.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия

В Новосибирске крупный пожар охватил гостиницу и торговый центр

16:14 29.09.2020 (обновлено: 16:51 29.09.2020)
 
© Фото : ГУМЧС России по Новосибирской областиФасад гостиницы загорелся в Новосибирске
Фасад гостиницы загорелся в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : ГУМЧС России по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 29 сен — РИА Новости. В Новосибирске загорелись гостиница и пристроенный к ней мебельный торговый центр, сообщил представитель областного управления МЧС Павел Винаков.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, постояльцы успели выбежать на улицу.
Инцидент произошел на улице Романова, звонок о распространении огня поступил в 18:50 (14:50 мск). Через час пожар локализовали, его площадь не уточняется.
В МЧС считают, что способствовать возгоранию могли горючие материалы, которыми облицованы стены.
На месте работают 74 спасателя и 21 единица техники. Движение в районе ЧП ограничено.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскПроисшествия
 
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