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В Новосибирске крупный пожар охватил гостиницу и торговый центр

В Новосибирске загорелись гостиница и пристроенный к ней мебельный торговый центр, сообщил представитель областного управления МЧС Павел Винаков. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:14

2020-09-29T16:14

2020-09-29T16:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 29 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> загорелись гостиница и пристроенный к ней мебельный торговый центр, сообщил представитель областного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Павел Винаков.По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, постояльцы успели выбежать на улицу.Инцидент произошел на улице Романова, звонок о распространении огня поступил в 18:50 (14:50 мск). Через час пожар локализовали, его площадь не уточняется. В МЧС считают, что способствовать возгоранию могли горючие материалы, которыми облицованы стены.На месте работают 74 спасателя и 21 единица техники. Движение в районе ЧП ограничено.

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия