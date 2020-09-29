https://ria.ru/20200929/postanovlenie-1577938151.html

Подмосковье рассмотрит запрос КС о законности постановления по COVID-19

Правительство Подмосковья рассматривает поступивший запрос Конституционного Суда РФ о проверке положений мартовского постановления губернатора региона о... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:47

2020-09-29T12:47

2020-09-29T12:47

новости подмосковья

московский областной суд

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Правительство <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> рассматривает поступивший запрос Конституционного Суда РФ о проверке положений мартовского постановления губернатора региона о введении мер по предотвращению распространения COVID-19, по итогам рассмотрения в суд будет направлена официальная позиция области, говорится в сообщении пресс-службы облправительства.Как ранее сообщалось, КС России принял к рассмотрению запрос Протвинского горсуда о проверке конституционности пункта постановления губернатора Московской области о мерах по противодействию распространению коронавируса на территории региона, ограничивающего передвижение граждан."Запрос Конституционного Суда Российской Федерации о проверке конституционности положений постановления губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ ... поступил в правительство Московской области 28 сентября 2020 года. Запрос Конституционного Суда Российской Федерации рассматривается в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе.По итогам рассмотрения запроса в КС РФ будет направлена официальная позиция области."Полагаем, что постановление № 108-ПГ принято губернатором Московской области в пределах предоставленных полномочий, соответствует актам большей юридической силы, прав и законных интересов граждан и юридических лиц не нарушает", - отмечается в сообщении.В пресс-службе добавили, что ранее это постановление уже проверялось на соответствие действующему законодательству и, согласно решениям <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Мособлсуда</a>, было признано соответствующим закону.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/koronavirus-1577929868.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский областной суд, московская область (подмосковье)