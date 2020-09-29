https://ria.ru/20200929/politika-1577949088.html

Победившую на выборах уборщицу готовы принять в "Партию пенсионеров"

Партия пенсионеров за социальную справедливость готова в ближайшее время провести консультации для победившей на выборах главы сельского поселения уборщицы из... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:21

2020-09-29T15:21

2020-09-29T15:34

российская партия пенсионеров за справедливость

москва

костромская область

чухломский район

политика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Партия пенсионеров за социальную справедливость готова в ближайшее время провести консультации для победившей на выборах главы сельского поселения уборщицы из <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a>, а также планирует предложить ей членство в партии, сообщил председатель центрального совета партии Владимир Бураков.Как сообщил Telegram-канал "Подъем", в Костромской области женщина, которая работала уборщицей в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a>, хотя сама призналась в том, что была лишь техническим кандидатом. Женщина отметила, что навыков работы с документами у нее нет, и она не знает, что входит в обязанности главы поселения."Будем предлагать (вступить в партию), говорить и оказывать помощь... Руководство нашего регионального отделения пыталось выйти на связь, но с ней переговорили, она сказала, что к 1 октября она будет отвечать нам на наши вопросы... Сначала мы приедем к ней, посмотрим, окажем помощь, а потом уже будем приглашать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, если будет нужно", - сказал РИА Новости Бураков.По его словам, женщина была не только уборщицей, но и депутатом сельсовета."То есть, видимо, были определенные дела ее как депутата, поэтому народ в нее все-таки поверил и проголосовал", - считает он.

https://ria.ru/20200927/uborschitsa-1577856333.html

https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html

москва

костромская область

чухломский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская партия пенсионеров за справедливость, москва, костромская область, чухломский район, политика