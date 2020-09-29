Победившую на выборах уборщицу готовы принять в "Партию пенсионеров"
15:21 29.09.2020 (обновлено: 15:34 29.09.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодача в ЦИК РФ списков кандидатов в ГД от партии "Российская партия пенсионеров за справедливость"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Партия пенсионеров за социальную справедливость готова в ближайшее время провести консультации для победившей на выборах главы сельского поселения уборщицы из Костромской области, а также планирует предложить ей членство в партии, сообщил председатель центрального совета партии Владимир Бураков.
Как сообщил Telegram-канал "Подъем", в Костромской области женщина, которая работала уборщицей в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась в том, что была лишь техническим кандидатом. Женщина отметила, что навыков работы с документами у нее нет, и она не знает, что входит в обязанности главы поселения.
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"Будем предлагать (вступить в партию), говорить и оказывать помощь... Руководство нашего регионального отделения пыталось выйти на связь, но с ней переговорили, она сказала, что к 1 октября она будет отвечать нам на наши вопросы... Сначала мы приедем к ней, посмотрим, окажем помощь, а потом уже будем приглашать в Москву, если будет нужно", - сказал РИА Новости Бураков.
По его словам, женщина была не только уборщицей, но и депутатом сельсовета.
"То есть, видимо, были определенные дела ее как депутата, поэтому народ в нее все-таки поверил и проголосовал", - считает он.