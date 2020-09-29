Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/politika-1577949088.html
Победившую на выборах уборщицу готовы принять в "Партию пенсионеров"
Партия пенсионеров за социальную справедливость готова в ближайшее время провести консультации для победившей на выборах главы сельского поселения уборщицы из... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:21
2020-09-29T15:34
российская партия пенсионеров за справедливость
москва
костромская область
чухломский район
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/146509/83/1465098378_0:342:2997:2028_1400x0_80_0_0_788683d16d4aeda3e9bcbcd5f771bb64.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Партия пенсионеров за социальную справедливость готова в ближайшее время провести консультации для победившей на выборах главы сельского поселения уборщицы из <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a>, а также планирует предложить ей членство в партии, сообщил председатель центрального совета партии Владимир Бураков.Как сообщил Telegram-канал "Подъем", в Костромской области женщина, которая работала уборщицей в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a>, хотя сама призналась в том, что была лишь техническим кандидатом. Женщина отметила, что навыков работы с документами у нее нет, и она не знает, что входит в обязанности главы поселения."Будем предлагать (вступить в партию), говорить и оказывать помощь... Руководство нашего регионального отделения пыталось выйти на связь, но с ней переговорили, она сказала, что к 1 октября она будет отвечать нам на наши вопросы... Сначала мы приедем к ней, посмотрим, окажем помощь, а потом уже будем приглашать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, если будет нужно", - сказал РИА Новости Бураков.По его словам, женщина была не только уборщицей, но и депутатом сельсовета."То есть, видимо, были определенные дела ее как депутата, поэтому народ в нее все-таки поверил и проголосовал", - считает он.
https://ria.ru/20200927/uborschitsa-1577856333.html
https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html
москва
костромская область
чухломский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/146509/83/1465098378_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_80b9b6afd4035f5f97044f11b6715b98.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская партия пенсионеров за справедливость, москва, костромская область, чухломский район, политика

Победившую на выборах уборщицу готовы принять в "Партию пенсионеров"

15:21 29.09.2020 (обновлено: 15:34 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодача в ЦИК РФ списков кандидатов в ГД от партии "Российская партия пенсионеров за справедливость"
Подача в ЦИК РФ списков кандидатов в ГД от партии Российская партия пенсионеров за справедливость - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Партия пенсионеров за социальную справедливость готова в ближайшее время провести консультации для победившей на выборах главы сельского поселения уборщицы из Костромской области, а также планирует предложить ей членство в партии, сообщил председатель центрального совета партии Владимир Бураков.
Как сообщил Telegram-канал "Подъем", в Костромской области женщина, которая работала уборщицей в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась в том, что была лишь техническим кандидатом. Женщина отметила, что навыков работы с документами у нее нет, и она не знает, что входит в обязанности главы поселения.
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 20:43
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
"Будем предлагать (вступить в партию), говорить и оказывать помощь... Руководство нашего регионального отделения пыталось выйти на связь, но с ней переговорили, она сказала, что к 1 октября она будет отвечать нам на наши вопросы... Сначала мы приедем к ней, посмотрим, окажем помощь, а потом уже будем приглашать в Москву, если будет нужно", - сказал РИА Новости Бураков.
По его словам, женщина была не только уборщицей, но и депутатом сельсовета.
"То есть, видимо, были определенные дела ее как депутата, поэтому народ в нее все-таки поверил и проголосовал", - считает он.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 14:30Единый день голосования — 2020
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
 
Обсудить0
Российская партия пенсионеров за справедливостьМоскваКостромская областьЧухломский районПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния