https://ria.ru/20200929/pogoda-1577922427.html
Воздух в Москве во вторник прогреется до 17 градусов
Очередная серия бабьего лета ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 17 градусов, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:19
2020-09-29T08:19
2020-09-29T08:19
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Очередная серия бабьего лета ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, температура повысится до 17 градусов, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к западной периферии антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, что знаменует собой начало очередной серии бабьего лета. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков", - говорится в сообщении.Температура воздуха в Москве достигнет отметки плюс 15-17, в Подмосковье - плюс 13-18. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество