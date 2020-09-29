https://ria.ru/20200929/pogoda-1577922427.html

Воздух в Москве во вторник прогреется до 17 градусов

Очередная серия бабьего лета ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 17 градусов, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:19

2020-09-29T08:19

2020-09-29T08:19

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Очередная серия бабьего лета ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, температура повысится до 17 градусов, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к западной периферии антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, что знаменует собой начало очередной серии бабьего лета. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков", - говорится в сообщении.Температура воздуха в Москве достигнет отметки плюс 15-17, в Подмосковье - плюс 13-18. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество