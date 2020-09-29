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Воздух в Москве во вторник прогреется до 17 градусов
Очередная серия бабьего лета ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 17 градусов, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:19
2020-09-29T08:19
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Очередная серия бабьего лета ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, температура повысится до 17 градусов, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к западной периферии антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, что знаменует собой начало очередной серии бабьего лета. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков", - говорится в сообщении.Температура воздуха в Москве достигнет отметки плюс 15-17, в Подмосковье - плюс 13-18. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html
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погода, москва, общество

Воздух в Москве во вторник прогреется до 17 градусов

08:19 29.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Очередная серия бабьего лета ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 17 градусов, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к западной периферии антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, что знаменует собой начало очередной серии бабьего лета. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Прохожие - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 15:27
Синоптик рассказал об аномальной погоде в октябре
Температура воздуха в Москве достигнет отметки плюс 15-17, в Подмосковье - плюс 13-18. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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