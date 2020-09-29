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https://ria.ru/20200929/podmoskove-1577931247.html
Минэкологии Подмосковья проверит Щуровский цементный завод
Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник дал поручение... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:07
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новости подмосковья
подольск
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник дал поручение проверить Щуровский цементный завод в <a href="https://ria.ru/location_Podolsk" target="_blank">Подольске</a> на предмет выброса загрязняющих веществ.В обращении к главам городских округов Балашиха и Кашира, Рымар поручил завершить ремонт крыш аварийных жилых домов до 2 октября текущего года.
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подольск

Минэкологии Подмосковья проверит Щуровский цементный завод

11:07 29.09.2020 (обновлено: 11:09 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Валерий ТитиевскийЦемент. Архив
Цемент. Архив - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник дал поручение проверить Щуровский цементный завод в Подольске на предмет выброса загрязняющих веществ.
"Минэкологии Подмосковья до 12 октября поручаю проверить Щуровский цементный завод и принять необходимые меры. Разобраться с загрязнением пруда "Неумейка" и не допустить сброса канализации в водоем, срок до 26 октября", - сказал Рымар.
В обращении к главам городских округов Балашиха и Кашира, Рымар поручил завершить ремонт крыш аварийных жилых домов до 2 октября текущего года.
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