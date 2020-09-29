https://ria.ru/20200929/podmoskove-1577931247.html

Минэкологии Подмосковья проверит Щуровский цементный завод

Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник дал поручение... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:07

2020-09-29T11:07

2020-09-29T11:09

новости подмосковья

подольск

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. Министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник дал поручение проверить Щуровский цементный завод в <a href="https://ria.ru/location_Podolsk" target="_blank">Подольске</a> на предмет выброса загрязняющих веществ.В обращении к главам городских округов Балашиха и Кашира, Рымар поручил завершить ремонт крыш аварийных жилых домов до 2 октября текущего года.

https://realty.ria.ru/20200925/volga-1577748063.html

подольск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подольск