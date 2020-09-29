https://ria.ru/20200929/pitanie-1577955545.html

Путин поручил держать под контролем качество питания в школах

Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору держать под постоянным контролем вопрос качества питания в школах. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:43

2020-09-29T16:43

2020-09-29T16:43

сергей кравцов

общероссийский народный фронт

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзору</a> держать под постоянным контролем вопрос качества питания в школах."Я еще раз обращаюсь к руководству Роспотребнадзора, нужно вопросы качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем. И если где-то еще что-то еще не проверено, нужно эти проверки завершить, и не слезать с этой темы в будущем, постоянно держать под контролем", - сказал Путин.В ходе совещания глава Минпросвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> сообщил, что в день поступает порядка 50 звонков по вопросам качества еды, состава меню и режима питания. Все запросы рассматриваются регионами совместно с представителями <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">Общероссийского народного фронта</a>, Роспотребнадзора."Все сигналы о качестве питания и его организации фиксируются и обрабатываются", - добавил Кравцов.

https://ria.ru/20200916/pitanie-1577312111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество