https://ria.ru/20200929/pitanie-1577955545.html
Путин поручил держать под контролем качество питания в школах
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору держать под постоянным контролем вопрос качества питания в школах. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:43
2020-09-29T16:43
2020-09-29T16:43
сергей кравцов
общероссийский народный фронт
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577951397_0:79:3100:1822_1400x0_80_0_0_4d3d24f594e28e9a649901bc8398f56b.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзору</a> держать под постоянным контролем вопрос качества питания в школах."Я еще раз обращаюсь к руководству Роспотребнадзора, нужно вопросы качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем. И если где-то еще что-то еще не проверено, нужно эти проверки завершить, и не слезать с этой темы в будущем, постоянно держать под контролем", - сказал Путин.В ходе совещания глава Минпросвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> сообщил, что в день поступает порядка 50 звонков по вопросам качества еды, состава меню и режима питания. Все запросы рассматриваются регионами совместно с представителями <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">Общероссийского народного фронта</a>, Роспотребнадзора."Все сигналы о качестве питания и его организации фиксируются и обрабатываются", - добавил Кравцов.
https://ria.ru/20200916/pitanie-1577312111.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577951397_222:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_11360b59d5b8011872c2762f1dbd6a97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество