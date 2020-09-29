https://ria.ru/20200929/personalnyy-avialayner-khruscheva-il-14p-na-kladbische-samoletov-v-yakutii-1577937669.html
Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии
В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".
2020-09-29T12:42
2020-09-29T12:42
2020-09-29T12:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии
В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".
2020-09-29T12:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, авиация, видео
Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии
В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".
2020-09-29T12:42
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PT1M21S
Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии
В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".