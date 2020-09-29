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Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии
В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".
2020-09-29T12:42
2020-09-29T12:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии
В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".
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видео, авиация, видео
Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии
В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".
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Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии

12:42 29.09.2020
 
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В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".
 
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