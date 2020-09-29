Персональный авиалайнер Хрущева: Ил-14П на “кладбище самолетов” в Якутии

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В окрестностях поселка Черский на северо-востоке Якутии обнаружили авиалайнер Ил-14П, которым в свое время пользовался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Лайнер в полуразрушенном и проржавевшем состоянии найден на так называемом "кладбище самолетов".