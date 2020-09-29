Пашинян призвал Баку прекратить агрессию против Карабаха и Армении
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности Армении, 27 сентября 2020
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, заявил премьер Армении Никол Пашинян в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он подчеркнул, что решение нагорно-карабахского конфликта должно быть в равной степени приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана.
"К сожалению, правительство Азербайджана, президент Азербайджана хочет достичь такого решения, которое будет приемлемым только для Азербайджана - это невозможно. Нужен компромисс", - утверждает Пашинян.
По его словам, для достижения компромисса нужна соответствующая атмосфера. "Для этого Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, потому что это Азербайджан начал, и это была заранее спланированная операция, и нет никаких сомнений, что эта операция была при планировании во время военных учений, совместных с турецкими вооруженными силами", - сказал армянский премьер.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.