https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967720.html

Пашинян призвал Баку прекратить агрессию против Карабаха и Армении

Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, заявил премьер Армении Никол Пашинян в программе "60 минут" на телеканале РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:39

2020-09-29T19:39

2020-09-29T19:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, заявил премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в программе "60 минут" на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он подчеркнул, что решение нагорно-карабахского конфликта должно быть в равной степени приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана."К сожалению, правительство Азербайджана, президент Азербайджана хочет достичь такого решения, которое будет приемлемым только для Азербайджана - это невозможно. Нужен компромисс", - утверждает Пашинян.По его словам, для достижения компромисса нужна соответствующая атмосфера. "Для этого Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, потому что это Азербайджан начал, и это была заранее спланированная операция, и нет никаких сомнений, что эта операция была при планировании во время военных учений, совместных с турецкими вооруженными силами", - сказал армянский премьер.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966215.html

https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967051.html

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире