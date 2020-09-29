https://ria.ru/20200929/pandemiya-1577946382.html
Массовых мероприятий в День Московской области не будет из-за пандемии
День Московской области в октябре пройдет без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:40
2020-09-29T14:40
2020-09-29T14:40
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> День <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> в октябре пройдет без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Октябрь – мы традиционно отмечаем День Московской области, 91 год. Мы по понятным причинам в этом году не будем устраивать концерты и делать торжественные мероприятия", — сказал Воробьев в ходе заседания облправительства.При этом глава региона дал поручение наградить ко Дню Московской области тех, кто "добросовестно и профессионально" работает в разных сферах.
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577929323.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)