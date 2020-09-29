https://ria.ru/20200929/otlichiya-1577948975.html

Названы семь отличий нынешнего скачка коронавируса от весеннего пика

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, чем отличается нынешняя ситуация с распространением... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:20

2020-09-29T15:20

2020-09-29T16:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Кандидат медицинских наук, доцент кафедры <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, чем отличается нынешняя ситуация с распространением коронавируса от весеннего пика.По его словам, сейчас существуют отработанные алгоритмы приема и распределения пациентов по отделениям, понятно, кого отправлять на амбулаторное лечение. Также улучшена работа скорой помощи, обновлен парк машин в регионах.Другое отличие — готовы методы стимуляции медиков, а также компенсации в случае заражения врачей, отметил Коновалов. Также существенно снижен дефицит средств индивидуальной защиты врачей и медсестер.Четвертая особенность, на которой сделал акцент эксперт, — выверенные методы лечения пациентов. Речь идет о предотвращении образования тромбов и возникновения "цитокинового шторма", который несет смертельную опасность для организма.Врач отметил, что теперь есть достоверные данные о том, кто чаще болеет ковидом в тяжелой форме. Прежде всего это люди с лишним весом и сахарным диабетом, а также гипертоники.Следующее отличие, выделенное экспертом, — это расширение тестирования на коронавирус, позволяющее прерывать цепочки заражения, и последнее — увеличение иммунной прослойки за счет тех, кто уже переболел COVID-19.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. Всего в мире зарегистрировано свыше 33 миллионов случаев заражения, более миллиона пациентов скончались.В России выявили более 1,16 миллиона заболевших, из них более 950 тысяч человек выздоровели, около 20,5 тысячи спасти не удалось. В последние недели зафиксирован рост числа новых случаев инфицирования.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577941136.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество