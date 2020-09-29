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"Они сумели удивить": с чем российские военные столкнулись в Сирии
Прикрыть союзника в бою и вытащить из-под огня — на днях российские и турецкие военные провели совместную тренировку в зоне деэскалации Идлиб. По легенде... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:00
2020-09-29T08:00
бтр-82
патриот
gps
toyota hilux
сирия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Прикрыть союзника в бою и вытащить из-под огня — на днях российские и турецкие военные провели совместную тренировку в зоне деэскалации Идлиб. По легенде учений, БТР военной полиции подорвался на самодельном фугасе, его оперативно эвакуировали тягачом. Сценарий актуальный, ведь в последнее время боевики, лишившиеся большей части населенных пунктов, развернули в Сирии минную войну. О том, как действуют террористы, — в материале РИА Новости.Взрывная реакцияРоссийские саперы, побывавшие в Сирии, отмечают очень высокий уровень подготовки минеров в отрядах боевиков. Перед тем как оставить город или поселок, террористы напичкивают его взрывчаткой. Кустарно изготовленные фугасы маскируют под камни, детские игрушки, огнетушители, мебель. Из-за разложенных повсюду смертоносных "подарков" сирийская армия постоянно несла потери. Российским военным до поры до времени удавалось этого избежать. Но в начале июня этого года террористы подорвали фугас на пути следования колонны военной полиции в районе населенного пункта Кобани. Один из бронеавтомобилей вышел из строя, трое бойцов получили ранения, и их эвакуировали. В том же месяце подорвался бронетранспортер БТР-82А, патрулировавший с турецкими военными трассу М-4 в провинции Идлиб. После детонации мощного самодельного взрывного устройства машину отбросило в сторону. Только чудом обошлось без жертв. А в августе от взрыва фугаса под Дейр-эз-Зором погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Подрыв произошел в тот момент, когда российская колонна остановилась, а генерал Гладких вместе с командующим национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммадом Тайсаром Аз-Захиром выбрался из машины и прошел вперед. По мнению экспертов, сработало самодельное устройство, заложенное у обочины. Оружие джихадаБоевики террористических организаций в Сирии за годы войны наладили кустарное производство не только самодельных взрывных устройств, но и достаточно широкой номенклатуры оружия и боевой техники.В автопарке джихадистов до сих пор много бронированных машин, прозванных шахид-мобилями. Местные умельцы в подпольных мастерских обшивают внедорожники или БМП стальными листами, набивают взрывчаткой, сажают за руль смертника и отправляют его на передовую. Психологический эффект от такого оружия колоссальный. Случалось, что сирийские военные бежали с позиций, завидев устремившийся к ним на полной скорости шахид-мобиль. Еще одна "визитная карточка" боевиков — тачанки-гантраки на базе популярных внедорожников-пикапов, в частности Toyota Hilux. Местные "кулибины" устанавливают в кузова самое разное вооружение: зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы, блоки неуправляемых реактивных снарядов. Такие машины участвуют в рейдах на позиции правительственных сил и действуют по схеме "ударил-убежал". Парк техники боевики ИГ* изрядно пополнили в Ираке, где захватили на армейских складах несколько сотен американских "Хаммеров".Очень популярны среди террористов кустарные самодельные минометы, стреляющие газовыми баллонами с тротилом. Конструкция представляет собой металлическую трубу, установленную под углом на колесную пару, и простейшие прицельные приспособления. Несмотря на неказистый внешний вид и кажущуюся с первого взгляда ненадежность, это весьма грозное оружие. Боевикам не составляет особого труда производить "баллонометы" почти в промышленных масштабах. Выпущенный из такой "поделки" боеприпас летит на шесть километров и в щепки разносит целые кварталы. В частности, боевики активно применяли это оружие в Алеппо.Угроза с воздухаОсобых успехов террористы достигли в изготовлении кустарных беспилотников из простейших подручных материалов — фанеры и пенопласта.Однако военные обращают внимание на то, что комплектующие изготовлены не примитивным лобзиком, а с вполне сносным качеством обработки. Детали подогнаны без больших зазоров, зачищены от неровностей и отшлифованы с учетом законов аэродинамики. В Минобороны России не исключают, что многие БПЛА делают по лекалам, предоставленным покровителями из технологически развитых государств.Большинство таких дронов оснащены небольшими бензиновыми двигателями, в полете ориентируются по GPS и несут по восемь-десять небольших бомб. Когда аппарат проходит над заданной точкой, боеприпасы автоматически сбрасываются. Эти беспилотники очень сложно обнаружить, поскольку в них почти нет металла. Тем не менее система ПВО авиабазы Хмеймим пока успешно справлялась с атаками дронов. Львиную долю беспилотников удалось вывести из строя с помощью комплексов РЭБ.Важное место в арсенале боевиков занимают небольшие коммерческие дроны-квадрокоптеры, главным образом китайские. Их обычно используют для разведки и целеуказания, однако иногда обвешивают взрывчаткой и применяют как боеприпас. Несколько подобных дронов, в том числе и достаточно дорогостоящих, российские военные захватили во время операции по освобождению Дейр-эз-Зора.Помощь ЗападаБольшую часть Сирии очистили от террористов, и им приходится рассчитывать в основном на кустарное оружие. Но до вмешательства в конфликт России боевики располагали внушительным арсеналом смертоносного "железа" из десятков стран. В подмосковном парке "Патриот" в 2018-м открыли масштабную экспозицию трофеев с Ближнего Востока. Судя по ней, джихадистов вооружали буквально всем миром.По данным организации Conflict Armament Research, примерно пятая часть оружейных гильз от использованных джихадистами в Сирии патронов — из США. Действительно, боевики очень уважают американскую "стрелковку". В пропагандистских роликах они часто позируют со штурмовыми винтовками M16, в том числе и ее самой современной версией М16А4. Кроме того, раньше террористы массово применяли против бронетехники сирийской армии американские противотанковые ракетные комплексы TOW.В экспозиции есть и образцы серийной бронетехники разных стран: французской, канадской, южноафриканской. К примеру, российские военные захватили три вполне современных бронеавтомобиля Panthera F9, изготовленных в ОАЭ. Эти машины террористы применяли в контрнаступлениях против правительственных сил Сирии на фронтах провинций Идлиб и Хама. Еще одно доказательство того, что США и их союзники активно вооружали боевиков.Однако теперь террористам в Сирии осталось недолго, и кустарные мины с самодельными "баллонометами" им вряд ли помогут.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20180825/1527089515.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/siriya-1577833095.html
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сирия
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бтр-82, патриот, gps, toyota hilux, сирия, безопасность

"Они сумели удивить": с чем российские военные столкнулись в Сирии

08:00 29.09.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Прикрыть союзника в бою и вытащить из-под огня — на днях российские и турецкие военные провели совместную тренировку в зоне деэскалации Идлиб. По легенде учений, БТР военной полиции подорвался на самодельном фугасе, его оперативно эвакуировали тягачом. Сценарий актуальный, ведь в последнее время боевики, лишившиеся большей части населенных пунктов, развернули в Сирии минную войну. О том, как действуют террористы, — в материале РИА Новости.

Взрывная реакция

Российские саперы, побывавшие в Сирии, отмечают очень высокий уровень подготовки минеров в отрядах боевиков. Перед тем как оставить город или поселок, террористы напичкивают его взрывчаткой. Кустарно изготовленные фугасы маскируют под камни, детские игрушки, огнетушители, мебель. Из-за разложенных повсюду смертоносных "подарков" сирийская армия постоянно несла потери. Российским военным до поры до времени удавалось этого избежать.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82 на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит Всеармейский конкурс "Чистое небо"
Бронетранспортер БТР-82 на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс Чистое небо - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бронетранспортер БТР-82 на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит Всеармейский конкурс "Чистое небо"
Но в начале июня этого года террористы подорвали фугас на пути следования колонны военной полиции в районе населенного пункта Кобани. Один из бронеавтомобилей вышел из строя, трое бойцов получили ранения, и их эвакуировали. В том же месяце подорвался бронетранспортер БТР-82А, патрулировавший с турецкими военными трассу М-4 в провинции Идлиб. После детонации мощного самодельного взрывного устройства машину отбросило в сторону. Только чудом обошлось без жертв.
А в августе от взрыва фугаса под Дейр-эз-Зором погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Подрыв произошел в тот момент, когда российская колонна остановилась, а генерал Гладких вместе с командующим национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммадом Тайсаром Аз-Захиром выбрался из машины и прошел вперед. По мнению экспертов, сработало самодельное устройство, заложенное у обочины.

Оружие джихада

Боевики террористических организаций в Сирии за годы войны наладили кустарное производство не только самодельных взрывных устройств, но и достаточно широкой номенклатуры оружия и боевой техники.
© РИА Новости / Андрей СтанавовДжихад-мобиль на базе броневика RG-31 Nyala
«Джихад-мобиль» на базе броневика RG-31 Nyala - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
Джихад-мобиль на базе броневика RG-31 Nyala
В автопарке джихадистов до сих пор много бронированных машин, прозванных шахид-мобилями. Местные умельцы в подпольных мастерских обшивают внедорожники или БМП стальными листами, набивают взрывчаткой, сажают за руль смертника и отправляют его на передовую. Психологический эффект от такого оружия колоссальный. Случалось, что сирийские военные бежали с позиций, завидев устремившийся к ним на полной скорости шахид-мобиль.
Еще одна "визитная карточка" боевиков — тачанки-гантраки на базе популярных внедорожников-пикапов, в частности Toyota Hilux. Местные "кулибины" устанавливают в кузова самое разное вооружение: зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы, блоки неуправляемых реактивных снарядов. Такие машины участвуют в рейдах на позиции правительственных сил и действуют по схеме "ударил-убежал". Парк техники боевики ИГ* изрядно пополнили в Ираке, где захватили на армейских складах несколько сотен американских "Хаммеров".
30-тонный экскаватор для прокладки траншей с ровным дном - РИА Новости, 1920, 25.08.2018
25 августа 2018, 08:00
Трофеи из "песочницы". Репортаж c выставки вооружений сирийских боевиков
Очень популярны среди террористов кустарные самодельные минометы, стреляющие газовыми баллонами с тротилом. Конструкция представляет собой металлическую трубу, установленную под углом на колесную пару, и простейшие прицельные приспособления. Несмотря на неказистый внешний вид и кажущуюся с первого взгляда ненадежность, это весьма грозное оружие. Боевикам не составляет особого труда производить "баллонометы" почти в промышленных масштабах. Выпущенный из такой "поделки" боеприпас летит на шесть километров и в щепки разносит целые кварталы. В частности, боевики активно применяли это оружие в Алеппо.

Угроза с воздуха

Особых успехов террористы достигли в изготовлении кустарных беспилотников из простейших подручных материалов — фанеры и пенопласта.
Однако военные обращают внимание на то, что комплектующие изготовлены не примитивным лобзиком, а с вполне сносным качеством обработки. Детали подогнаны без больших зазоров, зачищены от неровностей и отшлифованы с учетом законов аэродинамики. В Минобороны России не исключают, что многие БПЛА делают по лекалам, предоставленным покровителями из технологически развитых государств.
© Фото : Минобороны РФБеспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам России в Сирии
Беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам РФ в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Минобороны РФ
Беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам России в Сирии
Большинство таких дронов оснащены небольшими бензиновыми двигателями, в полете ориентируются по GPS и несут по восемь-десять небольших бомб. Когда аппарат проходит над заданной точкой, боеприпасы автоматически сбрасываются. Эти беспилотники очень сложно обнаружить, поскольку в них почти нет металла. Тем не менее система ПВО авиабазы Хмеймим пока успешно справлялась с атаками дронов. Львиную долю беспилотников удалось вывести из строя с помощью комплексов РЭБ.
Важное место в арсенале боевиков занимают небольшие коммерческие дроны-квадрокоптеры, главным образом китайские. Их обычно используют для разведки и целеуказания, однако иногда обвешивают взрывчаткой и применяют как боеприпас. Несколько подобных дронов, в том числе и достаточно дорогостоящих, российские военные захватили во время операции по освобождению Дейр-эз-Зора.

Помощь Запада

Большую часть Сирии очистили от террористов, и им приходится рассчитывать в основном на кустарное оружие. Но до вмешательства в конфликт России боевики располагали внушительным арсеналом смертоносного "железа" из десятков стран. В подмосковном парке "Патриот" в 2018-м открыли масштабную экспозицию трофеев с Ближнего Востока. Судя по ней, джихадистов вооружали буквально всем миром.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 10:33
Не пожалеем сил. В Сирии пообещали дать отпор оккупации Турции и США
По данным организации Conflict Armament Research, примерно пятая часть оружейных гильз от использованных джихадистами в Сирии патронов — из США. Действительно, боевики очень уважают американскую "стрелковку". В пропагандистских роликах они часто позируют со штурмовыми винтовками M16, в том числе и ее самой современной версией М16А4. Кроме того, раньше террористы массово применяли против бронетехники сирийской армии американские противотанковые ракетные комплексы TOW.
В экспозиции есть и образцы серийной бронетехники разных стран: французской, канадской, южноафриканской. К примеру, российские военные захватили три вполне современных бронеавтомобиля Panthera F9, изготовленных в ОАЭ. Эти машины террористы применяли в контрнаступлениях против правительственных сил Сирии на фронтах провинций Идлиб и Хама. Еще одно доказательство того, что США и их союзники активно вооружали боевиков.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкБрошенный террористами самодельный миномет в деревне Саф-Сафа (провинция Хама), освобожденной сирийской армией от боевиков "Фронта ан-Нусра"
Брошенный террористами самодельный миномет в деревне Саф-Сафа (провинция Хама), освобожденной сирийской армией от боевиков Фронта ан-Нусра - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Брошенный террористами самодельный миномет в деревне Саф-Сафа (провинция Хама), освобожденной сирийской армией от боевиков "Фронта ан-Нусра"
Однако теперь террористам в Сирии осталось недолго, и кустарные мины с самодельными "баллонометами" им вряд ли помогут.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
170124010
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БТР-82ПатриотGPSToyota HiluxСирияБезопасность
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