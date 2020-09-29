https://ria.ru/20200929/oruzhie-boevikov-1577908583.html

"Они сумели удивить": с чем российские военные столкнулись в Сирии

Прикрыть союзника в бою и вытащить из-под огня — на днях российские и турецкие военные провели совместную тренировку в зоне деэскалации Идлиб. По легенде... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:00

2020-09-29T08:00

2020-09-29T08:00

бтр-82

патриот

gps

toyota hilux

сирия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Прикрыть союзника в бою и вытащить из-под огня — на днях российские и турецкие военные провели совместную тренировку в зоне деэскалации Идлиб. По легенде учений, БТР военной полиции подорвался на самодельном фугасе, его оперативно эвакуировали тягачом. Сценарий актуальный, ведь в последнее время боевики, лишившиеся большей части населенных пунктов, развернули в Сирии минную войну. О том, как действуют террористы, — в материале РИА Новости.Взрывная реакцияРоссийские саперы, побывавшие в Сирии, отмечают очень высокий уровень подготовки минеров в отрядах боевиков. Перед тем как оставить город или поселок, террористы напичкивают его взрывчаткой. Кустарно изготовленные фугасы маскируют под камни, детские игрушки, огнетушители, мебель. Из-за разложенных повсюду смертоносных "подарков" сирийская армия постоянно несла потери. Российским военным до поры до времени удавалось этого избежать. Но в начале июня этого года террористы подорвали фугас на пути следования колонны военной полиции в районе населенного пункта Кобани. Один из бронеавтомобилей вышел из строя, трое бойцов получили ранения, и их эвакуировали. В том же месяце подорвался бронетранспортер БТР-82А, патрулировавший с турецкими военными трассу М-4 в провинции Идлиб. После детонации мощного самодельного взрывного устройства машину отбросило в сторону. Только чудом обошлось без жертв. А в августе от взрыва фугаса под Дейр-эз-Зором погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Подрыв произошел в тот момент, когда российская колонна остановилась, а генерал Гладких вместе с командующим национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммадом Тайсаром Аз-Захиром выбрался из машины и прошел вперед. По мнению экспертов, сработало самодельное устройство, заложенное у обочины. Оружие джихадаБоевики террористических организаций в Сирии за годы войны наладили кустарное производство не только самодельных взрывных устройств, но и достаточно широкой номенклатуры оружия и боевой техники.В автопарке джихадистов до сих пор много бронированных машин, прозванных шахид-мобилями. Местные умельцы в подпольных мастерских обшивают внедорожники или БМП стальными листами, набивают взрывчаткой, сажают за руль смертника и отправляют его на передовую. Психологический эффект от такого оружия колоссальный. Случалось, что сирийские военные бежали с позиций, завидев устремившийся к ним на полной скорости шахид-мобиль. Еще одна "визитная карточка" боевиков — тачанки-гантраки на базе популярных внедорожников-пикапов, в частности Toyota Hilux. Местные "кулибины" устанавливают в кузова самое разное вооружение: зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы, блоки неуправляемых реактивных снарядов. Такие машины участвуют в рейдах на позиции правительственных сил и действуют по схеме "ударил-убежал". Парк техники боевики ИГ* изрядно пополнили в Ираке, где захватили на армейских складах несколько сотен американских "Хаммеров".Очень популярны среди террористов кустарные самодельные минометы, стреляющие газовыми баллонами с тротилом. Конструкция представляет собой металлическую трубу, установленную под углом на колесную пару, и простейшие прицельные приспособления. Несмотря на неказистый внешний вид и кажущуюся с первого взгляда ненадежность, это весьма грозное оружие. Боевикам не составляет особого труда производить "баллонометы" почти в промышленных масштабах. Выпущенный из такой "поделки" боеприпас летит на шесть километров и в щепки разносит целые кварталы. В частности, боевики активно применяли это оружие в Алеппо.Угроза с воздухаОсобых успехов террористы достигли в изготовлении кустарных беспилотников из простейших подручных материалов — фанеры и пенопласта.Однако военные обращают внимание на то, что комплектующие изготовлены не примитивным лобзиком, а с вполне сносным качеством обработки. Детали подогнаны без больших зазоров, зачищены от неровностей и отшлифованы с учетом законов аэродинамики. В Минобороны России не исключают, что многие БПЛА делают по лекалам, предоставленным покровителями из технологически развитых государств.Большинство таких дронов оснащены небольшими бензиновыми двигателями, в полете ориентируются по GPS и несут по восемь-десять небольших бомб. Когда аппарат проходит над заданной точкой, боеприпасы автоматически сбрасываются. Эти беспилотники очень сложно обнаружить, поскольку в них почти нет металла. Тем не менее система ПВО авиабазы Хмеймим пока успешно справлялась с атаками дронов. Львиную долю беспилотников удалось вывести из строя с помощью комплексов РЭБ.Важное место в арсенале боевиков занимают небольшие коммерческие дроны-квадрокоптеры, главным образом китайские. Их обычно используют для разведки и целеуказания, однако иногда обвешивают взрывчаткой и применяют как боеприпас. Несколько подобных дронов, в том числе и достаточно дорогостоящих, российские военные захватили во время операции по освобождению Дейр-эз-Зора.Помощь ЗападаБольшую часть Сирии очистили от террористов, и им приходится рассчитывать в основном на кустарное оружие. Но до вмешательства в конфликт России боевики располагали внушительным арсеналом смертоносного "железа" из десятков стран. В подмосковном парке "Патриот" в 2018-м открыли масштабную экспозицию трофеев с Ближнего Востока. Судя по ней, джихадистов вооружали буквально всем миром.По данным организации Conflict Armament Research, примерно пятая часть оружейных гильз от использованных джихадистами в Сирии патронов — из США. Действительно, боевики очень уважают американскую "стрелковку". В пропагандистских роликах они часто позируют со штурмовыми винтовками M16, в том числе и ее самой современной версией М16А4. Кроме того, раньше террористы массово применяли против бронетехники сирийской армии американские противотанковые ракетные комплексы TOW.В экспозиции есть и образцы серийной бронетехники разных стран: французской, канадской, южноафриканской. К примеру, российские военные захватили три вполне современных бронеавтомобиля Panthera F9, изготовленных в ОАЭ. Эти машины террористы применяли в контрнаступлениях против правительственных сил Сирии на фронтах провинций Идлиб и Хама. Еще одно доказательство того, что США и их союзники активно вооружали боевиков.Однако теперь террористам в Сирии осталось недолго, и кустарные мины с самодельными "баллонометами" им вряд ли помогут.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20180825/1527089515.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/siriya-1577833095.html

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сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бтр-82, патриот, gps, toyota hilux, сирия, безопасность