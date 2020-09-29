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Туризм
https://ria.ru/20200929/oman-1577955607.html
Эксперты рассказали, на сколько подорожал отдых в Омане
По данным Национального центра статистики и информации (NCSI) Омана, за пять лет (с 2015 до 2019 годы) расходы иностранных туристов на отдых в этой стране... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:47
2020-09-29T17:47
туристы
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туризм
новости - туризм
оман
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>По данным Национального центра статистики и информации (NCSI) Омана, за пять лет (с 2015 до 2019 годы) расходы иностранных туристов на отдых в этой стране выросли почти в два раза, <a href="https://www.timesofoman.com/article/tourist-spending-in-oman-almost-doubles-in-five-years" target="_blank">сообщает</a> Times of Oman.Так, в 2015 году они в общей сумме составили 364,75 миллиона оманских риалов (около 950 миллионов долларов), а в 2019 году — 684,7 миллиона оманских риалов (около 1,8 миллиарда долларов).Средние расходы иностранного путешественника за пять лет выросли с 360 до 520 долларов. Большую часть средств отдыхающие тратят на авиабилеты и проживание — 32 и 30 процентов соответственно. На еду и напитки — 14 процентов отпускного бюджета, остальные средства идут на переезды и покупки.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
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туристы, деньги, отдых, туризм, новости - туризм, оман

Эксперты рассказали, на сколько подорожал отдых в Омане

17:47 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкПобережье Маската
Побережье Маската - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. По данным Национального центра статистики и информации (NCSI) Омана, за пять лет (с 2015 до 2019 годы) расходы иностранных туристов на отдых в этой стране выросли почти в два раза, сообщает Times of Oman.
Так, в 2015 году они в общей сумме составили 364,75 миллиона оманских риалов (около 950 миллионов долларов), а в 2019 году — 684,7 миллиона оманских риалов (около 1,8 миллиарда долларов).
Средние расходы иностранного путешественника за пять лет выросли с 360 до 520 долларов.
Большую часть средств отдыхающие тратят на авиабилеты и проживание — 32 и 30 процентов соответственно. На еду и напитки — 14 процентов отпускного бюджета, остальные средства идут на переезды и покупки.
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