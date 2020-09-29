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Госдума приняла в первом чтении проект, разрешающий охотиться с 16 лет
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о праве передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:19
2020-09-29T15:19
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о праве передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет, при наличии соответствующего разрешения.Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в октябре 2019 года, а затем переписан в новой редакции в феврале 2020 года. Документом предлагается определить правовые основания для передачи охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование россиянам и иностранцам. Для граждан РФ, не имеющих оружия в собственности и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид разрешительных документов - разрешение на ношение и использование оружия, которое будет выдаваться на пять лет.Предлагается также дать право временно передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет, при наличии соответствующего разрешения с согласия законного представителя. По решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ возраст получения охотничьего билета также может быть снижен до 16 лет.Иностранцам разрешения будут выдаваться уполномоченным органом исполнительной власти по заявлениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство, на срок не более 90 дней. Также законопроектом предлагается устранить избыточные требования к видовому составу охотничьего огнестрельного оружия, находящегося в собственности в рамках лимита в десять единиц.Кабмин поддержал законопроект, но с учетом замечаний. В частности, правительство считает нецелесообразным снижать в России до 16 лет возраст получения охотничьего билета. Кроме того, кабмин не поддержал положения об увеличении общего количества разрешенного к приобретению огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц, закрепления возможности приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия не более десяти единиц, не зависимо от типов оружия.Положение о наделении войск <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> полномочиями по участию в аккредитации органов сертификации (испытательных лабораторий) гражданского и служебного оружия и осуществления госконтроля за их деятельностью также не может быть поддержано, поскольку предлагаемые изменения в достаточной степени не обоснованы в пояснительной записке к законопроекту, указывает кабмин.Помимо этого, в правительстве предлагают уточнить положения статьи об условиях передачи оружия и основания для отказа в выдаче разрешения на ношение и использование оружия иностранным гражданам.
https://ria.ru/20200218/1564945726.html
https://ria.ru/20190125/1549879449.html
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россия
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество

Госдума приняла в первом чтении проект, разрешающий охотиться с 16 лет

15:19 29.09.2020
 
© Depositphotos / TylinekОхотничье ружье
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Depositphotos / Tylinek
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о праве передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет, при наличии соответствующего разрешения.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в октябре 2019 года, а затем переписан в новой редакции в феврале 2020 года. Документом предлагается определить правовые основания для передачи охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование россиянам и иностранцам. Для граждан РФ, не имеющих оружия в собственности и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид разрешительных документов - разрешение на ношение и использование оружия, которое будет выдаваться на пять лет.
Предлагается также дать право временно передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет, при наличии соответствующего разрешения с согласия законного представителя. По решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ возраст получения охотничьего билета также может быть снижен до 16 лет.
Иностранцам разрешения будут выдаваться уполномоченным органом исполнительной власти по заявлениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство, на срок не более 90 дней. Также законопроектом предлагается устранить избыточные требования к видовому составу охотничьего огнестрельного оружия, находящегося в собственности в рамках лимита в десять единиц.
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Кабмин поддержал законопроект, но с учетом замечаний. В частности, правительство считает нецелесообразным снижать в России до 16 лет возраст получения охотничьего билета. Кроме того, кабмин не поддержал положения об увеличении общего количества разрешенного к приобретению огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц, закрепления возможности приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия не более десяти единиц, не зависимо от типов оружия.
Положение о наделении войск Росгвардии полномочиями по участию в аккредитации органов сертификации (испытательных лабораторий) гражданского и служебного оружия и осуществления госконтроля за их деятельностью также не может быть поддержано, поскольку предлагаемые изменения в достаточной степени не обоснованы в пояснительной записке к законопроекту, указывает кабмин.
Помимо этого, в правительстве предлагают уточнить положения статьи об условиях передачи оружия и основания для отказа в выдаче разрешения на ношение и использование оружия иностранным гражданам.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФОбщество
 
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