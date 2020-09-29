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https://ria.ru/20200929/novosibirsk-1577922093.html
В Новосибирске пошел первый снег
Дождь во вторник в Новосибирске местами начал переходить в снег, это нормальная ситуация для конца сентября в регионах Западной Сибири, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:02
2020-09-29T08:02
погода
западная сибирь
новосибирск
новосибирская область
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Дождь во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> местами начал переходить в снег, это нормальная ситуация для конца сентября в регионах <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Западной Сибири</a>, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Западно-Сибирского управления гидрометслужбы Ренад Ягудин."Самый ранний снег за всю историю наблюдений в Новосибирске наблюдался 5 сентября 1968 года. Сегодня у нас 29, поэтому ничего неординарного нет. Снег в последней пятидневке сентября довольно часто наблюдается в Западной Сибири… осадки в виде дождя и мокрого снега", - рассказал собеседник агентства.Ягудин пояснил, что в настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> и соседних регионах находится холодный атмосферный фронт, пришедший из районов северных широт."Этот холодный фронт провоцирует облачность и осадки, переходящие из дождя в снег. Завтра температура по области скорее всего тоже будет ниже нормы, ночью в пределах от ноля до минус пяти градусов", - сказал он.
https://ria.ru/20200921/sneg-1577527290.html
https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html
западная сибирь
новосибирск
новосибирская область
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погода, западная сибирь, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирске пошел первый снег

08:02 29.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПервый снег в Новосибирске
Первый снег в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Дождь во вторник в Новосибирске местами начал переходить в снег, это нормальная ситуация для конца сентября в регионах Западной Сибири, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Западно-Сибирского управления гидрометслужбы Ренад Ягудин.
"Самый ранний снег за всю историю наблюдений в Новосибирске наблюдался 5 сентября 1968 года. Сегодня у нас 29, поэтому ничего неординарного нет. Снег в последней пятидневке сентября довольно часто наблюдается в Западной Сибири… осадки в виде дождя и мокрого снега", - рассказал собеседник агентства.
Снег на улице в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 05:25
В одном из регионов выпал первый снег
Ягудин пояснил, что в настоящее время в Новосибирской области и соседних регионах находится холодный атмосферный фронт, пришедший из районов северных широт.
"Этот холодный фронт провоцирует облачность и осадки, переходящие из дождя в снег. Завтра температура по области скорее всего тоже будет ниже нормы, ночью в пределах от ноля до минус пяти градусов", - сказал он.
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