https://ria.ru/20200929/novosibirsk-1577922093.html

В Новосибирске пошел первый снег

Дождь во вторник в Новосибирске местами начал переходить в снег, это нормальная ситуация для конца сентября в регионах Западной Сибири, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:02

2020-09-29T08:02

2020-09-29T08:02

погода

западная сибирь

новосибирск

новосибирская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156201/12/1562011259_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3a4338d46f4c6b5c635f6048179fed31.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Дождь во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> местами начал переходить в снег, это нормальная ситуация для конца сентября в регионах <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Западной Сибири</a>, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Западно-Сибирского управления гидрометслужбы Ренад Ягудин."Самый ранний снег за всю историю наблюдений в Новосибирске наблюдался 5 сентября 1968 года. Сегодня у нас 29, поэтому ничего неординарного нет. Снег в последней пятидневке сентября довольно часто наблюдается в Западной Сибири… осадки в виде дождя и мокрого снега", - рассказал собеседник агентства.Ягудин пояснил, что в настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> и соседних регионах находится холодный атмосферный фронт, пришедший из районов северных широт."Этот холодный фронт провоцирует облачность и осадки, переходящие из дождя в снег. Завтра температура по области скорее всего тоже будет ниже нормы, ночью в пределах от ноля до минус пяти градусов", - сказал он.

https://ria.ru/20200921/sneg-1577527290.html

https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html

западная сибирь

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, западная сибирь, новосибирск, новосибирская область, общество