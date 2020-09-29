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https://ria.ru/20200929/noutbuk-s-gibkim-ekranom-1577952711.html
Lenovo "заломила" цену на ноутбук с гибким экраном Thinkpad X1 Fold
Компания Lenovo анонсировала ноутбук со складным экраном Thinkpad X1 Fold. Первый в мире лэптоп такого типа показали во время онлайн-презентации. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:13
2020-09-29T16:16
риа наука
компьютерные технологии
lenovo group
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Компания Lenovo анонсировала ноутбук со складным экраном Thinkpad X1 Fold. Первый в мире лэптоп такого типа показали во время онлайн-презентации.Thinkpad X1 Fold можно называть и складным планшетом, но производитель предпочитает считать 13,3-дюймовое (в разложенном состоянии) устройство ноутбуком, относя его к корпоративной линейке Thinkpad. Гибкая матрица выполнена по OLED-технологии, ее разрешение составляет 2K. Физической клавиатуры лэптоп лишен, печатать производитель предлагает на 9,6-дюймовой половине экрана. Но отдельно можно докупить Bluetooth-клавиатуру, специально разработанную для Thinkpad X1 Fold.Lenovo оснащают процессорами Intel, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями до 1 ТБ. Устройство оснащено Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модемом 5G, портами type-C и инфракрасной камерой. Время автономной работы обещают на уровне 10 часов.Первым гибкий ноутбук достанется покупателям в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — предзаказ в этой стране уже открыт. Американцам он обойдется в 2500 долларов. В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> Thinkpad X1 Fold станет доступен в конце октября по цене от 2800 евро. Дата и цена российского релиза не сообщается.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/windows-1576544861.html
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компьютерные технологии, lenovo group, гаджеты, технологии

Lenovo "заломила" цену на ноутбук с гибким экраном Thinkpad X1 Fold

16:13 29.09.2020 (обновлено: 16:16 29.09.2020)
 
© LenovoLenovo Thinkpad X1 Fold
Lenovo Thinkpad X1 Fold - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Lenovo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Lenovo анонсировала ноутбук со складным экраном Thinkpad X1 Fold. Первый в мире лэптоп такого типа показали во время онлайн-презентации.
Thinkpad X1 Fold можно называть и складным планшетом, но производитель предпочитает считать 13,3-дюймовое (в разложенном состоянии) устройство ноутбуком, относя его к корпоративной линейке Thinkpad. Гибкая матрица выполнена по OLED-технологии, ее разрешение составляет 2K.
Физической клавиатуры лэптоп лишен, печатать производитель предлагает на 9,6-дюймовой половине экрана. Но отдельно можно докупить Bluetooth-клавиатуру, специально разработанную для Thinkpad X1 Fold.
Lenovo оснащают процессорами Intel, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями до 1 ТБ. Устройство оснащено Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модемом 5G, портами type-C и инфракрасной камерой. Время автономной работы обещают на уровне 10 часов.
Первым гибкий ноутбук достанется покупателям в США — предзаказ в этой стране уже открыт. Американцам он обойдется в 2500 долларов. В Европе Thinkpad X1 Fold станет доступен в конце октября по цене от 2800 евро. Дата и цена российского релиза не сообщается.
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