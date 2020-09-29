https://ria.ru/20200929/noutbuk-s-gibkim-ekranom-1577952711.html

Lenovo "заломила" цену на ноутбук с гибким экраном Thinkpad X1 Fold

Компания Lenovo анонсировала ноутбук со складным экраном Thinkpad X1 Fold. Первый в мире лэптоп такого типа показали во время онлайн-презентации. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:13

2020-09-29T16:13

2020-09-29T16:16

риа наука

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технологии

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Компания Lenovo анонсировала ноутбук со складным экраном Thinkpad X1 Fold. Первый в мире лэптоп такого типа показали во время онлайн-презентации.Thinkpad X1 Fold можно называть и складным планшетом, но производитель предпочитает считать 13,3-дюймовое (в разложенном состоянии) устройство ноутбуком, относя его к корпоративной линейке Thinkpad. Гибкая матрица выполнена по OLED-технологии, ее разрешение составляет 2K. Физической клавиатуры лэптоп лишен, печатать производитель предлагает на 9,6-дюймовой половине экрана. Но отдельно можно докупить Bluetooth-клавиатуру, специально разработанную для Thinkpad X1 Fold.Lenovo оснащают процессорами Intel, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями до 1 ТБ. Устройство оснащено Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модемом 5G, портами type-C и инфракрасной камерой. Время автономной работы обещают на уровне 10 часов.Первым гибкий ноутбук достанется покупателям в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — предзаказ в этой стране уже открыт. Американцам он обойдется в 2500 долларов. В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> Thinkpad X1 Fold станет доступен в конце октября по цене от 2800 евро. Дата и цена российского релиза не сообщается.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/windows-1576544861.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, lenovo group, гаджеты, технологии