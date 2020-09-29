Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200929/neuyazvimyy-samsung-1577941738.html
Samsung представил неуязвимый планшет Galaxy Tab Active3
Samsung показала защищенный планшет, который соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD-810H. Новое устройство для российского рынка анонсировал... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:33
2020-09-29T13:36
риа наука
samsung
google android
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941678_0:84:1000:647_1400x0_80_0_0_dba3093b24fed75a9e3f676dc348482e.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> показала защищенный планшет, который соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD-810H. Новое устройство для российского рынка анонсировал производитель.Устройство имеет влагозащиту на уровне IP68 и способно пережить погружение на глубину до 1,5 метров. С комплектным чехлом планшет переживет падение с полутораметровой высоты. Стекло экрана отличается высокой прочностью, а управлять гаджетом можно и в перчатках.Восьмидюймовый дисплей новинки выполнен по технологии PLS с разрешением 1920 x 1200 точек. За производительность Galaxy Tab Active3 отвечает чипсет Samsung Exynos 9810. Оперативной памяти 4 ГБ, а вот постоянной на выбор — 64 или 128 ГБ.Есть и совсем специфичные функции. Например, 13-Мп камера Galaxy Tab Active3 сканирует штрих-коды, а планшет можно превратить в терминал для приема оплаты. Вопреки моде последних лет, аккумулятор здесь съемный, а при необходимости устройство способно работать и без него, с прямым подключением к питанию.Планшет выйдет на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 10 и получит три мажорных обновления. Продажа защищенного планшета начнется в IV квартале этого года, цены для России пока не раскрываются.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941678_14:0:987:730_1400x0_80_0_0_6c0b7203c07a7b8c4d2d8c291d1ca9a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
samsung, google android, гаджеты, технологии

Samsung представил неуязвимый планшет Galaxy Tab Active3

13:33 29.09.2020 (обновлено: 13:36 29.09.2020)
 
© SamsungSamsung Galaxy Tab Active3
Samsung Galaxy Tab Active3 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Samsung показала защищенный планшет, который соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD-810H. Новое устройство для российского рынка анонсировал производитель.
Устройство имеет влагозащиту на уровне IP68 и способно пережить погружение на глубину до 1,5 метров. С комплектным чехлом планшет переживет падение с полутораметровой высоты. Стекло экрана отличается высокой прочностью, а управлять гаджетом можно и в перчатках.
Восьмидюймовый дисплей новинки выполнен по технологии PLS с разрешением 1920 x 1200 точек. За производительность Galaxy Tab Active3 отвечает чипсет Samsung Exynos 9810. Оперативной памяти 4 ГБ, а вот постоянной на выбор — 64 или 128 ГБ.
Есть и совсем специфичные функции. Например, 13-Мп камера Galaxy Tab Active3 сканирует штрих-коды, а планшет можно превратить в терминал для приема оплаты. Вопреки моде последних лет, аккумулятор здесь съемный, а при необходимости устройство способно работать и без него, с прямым подключением к питанию.
Планшет выйдет на Android 10 и получит три мажорных обновления. Продажа защищенного планшета начнется в IV квартале этого года, цены для России пока не раскрываются.
 
Обсудить1
РИА НаукаSamsungGoogle AndroidгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния