https://ria.ru/20200929/neuyazvimyy-samsung-1577941738.html

Samsung представил неуязвимый планшет Galaxy Tab Active3

Samsung показала защищенный планшет, который соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD-810H. Новое устройство для российского рынка анонсировал... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:33

2020-09-29T13:33

2020-09-29T13:36

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> показала защищенный планшет, который соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD-810H. Новое устройство для российского рынка анонсировал производитель.Устройство имеет влагозащиту на уровне IP68 и способно пережить погружение на глубину до 1,5 метров. С комплектным чехлом планшет переживет падение с полутораметровой высоты. Стекло экрана отличается высокой прочностью, а управлять гаджетом можно и в перчатках.Восьмидюймовый дисплей новинки выполнен по технологии PLS с разрешением 1920 x 1200 точек. За производительность Galaxy Tab Active3 отвечает чипсет Samsung Exynos 9810. Оперативной памяти 4 ГБ, а вот постоянной на выбор — 64 или 128 ГБ.Есть и совсем специфичные функции. Например, 13-Мп камера Galaxy Tab Active3 сканирует штрих-коды, а планшет можно превратить в терминал для приема оплаты. Вопреки моде последних лет, аккумулятор здесь съемный, а при необходимости устройство способно работать и без него, с прямым подключением к питанию.Планшет выйдет на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 10 и получит три мажорных обновления. Продажа защищенного планшета начнется в IV квартале этого года, цены для России пока не раскрываются.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, гаджеты, технологии