https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577970814.html

Захарова объяснила, почему Навального отправили лечиться в Германию

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, как принималось решение о переводе блогера Алексея Навального в немецкую клинику. Об этом она сообщила... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T21:12

2020-09-29T21:12

2020-09-29T21:12

мария захарова

алексей навальный

омск

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, как принималось решение о переводе блогера Алексея Навального в немецкую клинику. Об этом она сообщила в эфире <a href="https://radiokp.ru/" target="_blank">Радио "Комсомольская правда"</a>.Захарова пояснила, что учитывалось состояние здоровья пациента и просьбы его семьи.Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа. Ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи поставили диагноз "нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови". О причинах такой реакции организма пока не ясно. В моче и крови пациента не нашли следов ядов. Позже его транспортировали в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> запросила подробные сведения по результатам лабораторных тестов, полученных немецкими врачами, но не получила ответа.Клиника Charite в Берлине 23 сентября сообщила, что блогера выписали из стационара, его состояние удовлетворительное. Врачи также не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/maas-1577958142.html

Юра Боев омские врачи поставили диагноз "нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови". О причинах такой реакции организма пока не ясно. В моче и крови пациента не нашли следов ядов. - вот это цирк с конями. От нарушения обмена веществ в кому на три недели впал. Автор хоть сам верит в то, что пишет?))) 174

Sergej Vox Вот поэтому в СССР с трудом выпускали народ за границу . Напьются до изумления и куражатся . Лёха , Шарите не варьете . Ты попутал . А ещё наши дипломаты не могут местным нормально объяснить . Это же надо было ляпнуть : его опьянил воздух свободы , он в Европе новичок И понеслось . 85

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омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, алексей навальный, омск