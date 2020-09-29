https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577969257.html

Ситуация с Навальным вызывает все больше вопросов, заявила Захарова

Все происходящее в ситуации вокруг блогера Алексея Навального вызывает все больше вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T20:27

2020-09-29T20:27

2020-09-29T20:27

госпитализация алексея навального

россия

мария захарова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Все происходящее в ситуации вокруг блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вызывает все больше вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Все, что происходит на этом треке, вызывает с каждым днем все больше и больше вопросов. На запросы, на которые они (ФРГ) обязаны дать ответ, они не дают ответа. Сначала призывали по двустороннему каналу к какому-то ответу <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, потом оказалось, после того, как Москва начала задавать конкретные вопросы и предлагать взаимодействие, тут же уже переформатировались в сторону того, что, оказывается, это уже не вопрос Москвы и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, а это уже международный вопрос и лучшего бы его вообще решать на площадке <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организации по запрещению химического оружия</a>", - сказала она в эфире радио<a href="https://www.kp.ru/daily/217188/4295496/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Комсомольская правда"</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577969070.html

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577968617.html

Sergej Vox Германия вероятно не в курсе, что Алёша обычный кремлёвский шут аля-опозиционер, который на фоне Путина выглядит, как старший пахан среди малолеток в школе. Да и в здравом уме невозможно представить Алёшу президентом ядерной державы, который один раз в жизни работал и то, умудрился наработать на уголовную статью 32

Егор Панкратов Провокация с Навальным, ещё более бестолковая чем со Скрипалями. Результат один, Ангела с Лёхой утонули в объятьях в стенах больницы. Может для этого все затевалось? 27

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россия

германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, берлин (город), в мире