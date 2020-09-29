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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/naryshkin-1577950958.html
Нарышкин: госдеп подключает к протестам в Белоруссии экстремистов
Белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из Центрального разведывательного... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:50
2020-09-29T16:52
протесты в белоруссии
сергей нарышкин
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из Центрального разведывательного управления и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских неправительственных организаций, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Да понятно это давно и без разведки. Вот как этому противостоять, и почему допустили до этого? Где наши спецслужбы, тоже и в России давно готовится, где ваша работа, почему не уничтожаются провокаторы и экстремисты, чего ждём?
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белоруссия
сша
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сергей нарышкин, белоруссия, сша, в мире

Нарышкин: госдеп подключает к протестам в Белоруссии экстремистов

15:50 29.09.2020 (обновлено: 16:52 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Государственном центральном музее современной истории России "Нюрнбергский набат. Без срока давности"
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Государственном центральном музее современной истории России Нюрнбергский набат. Без срока давности - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из Центрального разведывательного управления и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских неправительственных организаций, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
 
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Протесты в БелоруссииСергей НарышкинБелоруссияСШАВ мире
 
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