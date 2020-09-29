https://ria.ru/20200929/naryshkin-1577950958.html
Нарышкин: госдеп подключает к протестам в Белоруссии экстремистов
Белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из Центрального разведывательного... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:50
2020-09-29T15:50
2020-09-29T16:52
протесты в белоруссии
сергей нарышкин
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из Центрального разведывательного управления и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских неправительственных организаций, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Александр Невский
Да понятно это давно и без разведки. Вот как этому противостоять, и почему допустили до этого? Где наши спецслужбы, тоже и в России давно готовится, где ваша работа, почему не уничтожаются провокаторы и экстремисты, чего ждём?
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белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, белоруссия, сша, в мире