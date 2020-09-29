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В ЯНАО мужчина напал на полицейских в больнице
Житель Ямало-Ненецкого автономного округа под воздействием наркотиков напал на сотрудников полиции в больнице, одному из правоохранителей пришлось стрелять в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:39
2020-09-29T13:39
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Житель Ямало-Ненецкого автономного округа под воздействием наркотиков напал на сотрудников полиции в больнице, одному из правоохранителей пришлось стрелять в мужчину, пуля по касательной задела сотрудника медучреждения, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Инцидент, по информации следствия, произошел 18 сентября в поселке Тазовский. Сотрудники полиции, прибывшие в местную больницу по служебной необходимости, обнаружили в коридоре медучреждения молодого человека, который вел себя агрессивно и вызывающе по отношению к персоналу больницы.Как пояснили в ведомстве, когда полицейские попытались успокоить нарушителя спокойствия, он грубо оскорбил их, а затем оказал сопротивление, ударив правоохранителей головой и кулаками."Отражая нападение, участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранение в бедро. Пуля прошла навылет и по касательной задела сотрудника медучреждения. Обоим была оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении.Медицинское освидетельствование показало, что мужчина в момент нападения на полицейских находился в состоянии наркотического опьянения, пояснили в следственном управлении."Следственным отделом по Тазовскому району... предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому мужчине в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - уточнили в ведомстве.Обвиняемый находится под стражей. Кроме того, следствие также намерено дать юридическую оценку действиям сотрудника полиции, применившего табельное оружие, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20200928/ugon-1577883483.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В ЯНАО мужчина напал на полицейских в больнице

13:39 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сен - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа под воздействием наркотиков напал на сотрудников полиции в больнице, одному из правоохранителей пришлось стрелять в мужчину, пуля по касательной задела сотрудника медучреждения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент, по информации следствия, произошел 18 сентября в поселке Тазовский. Сотрудники полиции, прибывшие в местную больницу по служебной необходимости, обнаружили в коридоре медучреждения молодого человека, который вел себя агрессивно и вызывающе по отношению к персоналу больницы.
Как пояснили в ведомстве, когда полицейские попытались успокоить нарушителя спокойствия, он грубо оскорбил их, а затем оказал сопротивление, ударив правоохранителей головой и кулаками.
"Отражая нападение, участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранение в бедро. Пуля прошла навылет и по касательной задела сотрудника медучреждения. Обоим была оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Медицинское освидетельствование показало, что мужчина в момент нападения на полицейских находился в состоянии наркотического опьянения, пояснили в следственном управлении.
"Следственным отделом по Тазовскому району... предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому мужчине в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - уточнили в ведомстве.
Обвиняемый находится под стражей. Кроме того, следствие также намерено дать юридическую оценку действиям сотрудника полиции, применившего табельное оружие, добавили в СУСК.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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