https://ria.ru/20200929/napadenie-1577942234.html

В ЯНАО мужчина напал на полицейских в больнице

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа под воздействием наркотиков напал на сотрудников полиции в больнице, одному из правоохранителей пришлось стрелять в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:39

2020-09-29T13:39

2020-09-29T13:39

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Житель Ямало-Ненецкого автономного округа под воздействием наркотиков напал на сотрудников полиции в больнице, одному из правоохранителей пришлось стрелять в мужчину, пуля по касательной задела сотрудника медучреждения, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Инцидент, по информации следствия, произошел 18 сентября в поселке Тазовский. Сотрудники полиции, прибывшие в местную больницу по служебной необходимости, обнаружили в коридоре медучреждения молодого человека, который вел себя агрессивно и вызывающе по отношению к персоналу больницы.Как пояснили в ведомстве, когда полицейские попытались успокоить нарушителя спокойствия, он грубо оскорбил их, а затем оказал сопротивление, ударив правоохранителей головой и кулаками."Отражая нападение, участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранение в бедро. Пуля прошла навылет и по касательной задела сотрудника медучреждения. Обоим была оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении.Медицинское освидетельствование показало, что мужчина в момент нападения на полицейских находился в состоянии наркотического опьянения, пояснили в следственном управлении."Следственным отделом по Тазовскому району... предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому мужчине в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - уточнили в ведомстве.Обвиняемый находится под стражей. Кроме того, следствие также намерено дать юридическую оценку действиям сотрудника полиции, применившего табельное оружие, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20200928/ugon-1577883483.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия