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В Польше ученица лицея ранила ножом троих детей
Ученица лицея в польской Зеленой Гуре напала с ножом на троих учениц того же учебного заведения, ранив их, сообщила журналистам подинспектор полиции Малгожата... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:26
2020-09-29T12:26
польша
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Ученица лицея в <a href="https://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">польской</a> Зеленой Гуре напала с ножом на троих учениц того же учебного заведения, ранив их, сообщила журналистам подинспектор полиции Малгожата Барская."Сегодня около 9.00 (10.00 мск) полиция Зеленой Гуры была проинформирована о том, что в одном из лицеев 17-летняя ученица второго класса напала на троих учениц с помощью ножа, который, вероятно, принесла из дома", - рассказала Барская.Она пояснила, что нападавшая вошла в случайный класс во время занятий и напала на учениц. Они получили ранения, не угрожающие жизни. Две из них получили резаные раны спины, одна была ранена в бровь, отметила представитель полиции.Нападавшую задержали учителя и передали прибывшим полицейским, которые будут выяснять ее мотивы.
https://ria.ru/20200925/napadenie-1577784217.html
польша
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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польша, в мире

В Польше ученица лицея ранила ножом троих детей

12:26 29.09.2020
 
© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Ученица лицея в польской Зеленой Гуре напала с ножом на троих учениц того же учебного заведения, ранив их, сообщила журналистам подинспектор полиции Малгожата Барская.
"Сегодня около 9.00 (10.00 мск) полиция Зеленой Гуры была проинформирована о том, что в одном из лицеев 17-летняя ученица второго класса напала на троих учениц с помощью ножа, который, вероятно, принесла из дома", - рассказала Барская.
Она пояснила, что нападавшая вошла в случайный класс во время занятий и напала на учениц. Они получили ранения, не угрожающие жизни. Две из них получили резаные раны спины, одна была ранена в бровь, отметила представитель полиции.
Нападавшую задержали учителя и передали прибывшим полицейским, которые будут выяснять ее мотивы.
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