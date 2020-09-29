https://ria.ru/20200929/napadenie-1577936221.html
В Польше ученица лицея ранила ножом троих детей
Ученица лицея в польской Зеленой Гуре напала с ножом на троих учениц того же учебного заведения, ранив их, сообщила журналистам подинспектор полиции Малгожата... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:26
2020-09-29T12:26
2020-09-29T12:26
польша
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Ученица лицея в <a href="https://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">польской</a> Зеленой Гуре напала с ножом на троих учениц того же учебного заведения, ранив их, сообщила журналистам подинспектор полиции Малгожата Барская."Сегодня около 9.00 (10.00 мск) полиция Зеленой Гуры была проинформирована о том, что в одном из лицеев 17-летняя ученица второго класса напала на троих учениц с помощью ножа, который, вероятно, принесла из дома", - рассказала Барская.Она пояснила, что нападавшая вошла в случайный класс во время занятий и напала на учениц. Они получили ранения, не угрожающие жизни. Две из них получили резаные раны спины, одна была ранена в бровь, отметила представитель полиции.Нападавшую задержали учителя и передали прибывшим полицейским, которые будут выяснять ее мотивы.
https://ria.ru/20200925/napadenie-1577784217.html
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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польша, в мире
ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости.
Ученица лицея в польской
Зеленой Гуре напала с ножом на троих учениц того же учебного заведения, ранив их, сообщила журналистам подинспектор полиции Малгожата Барская.
"Сегодня около 9.00 (10.00 мск) полиция Зеленой Гуры была проинформирована о том, что в одном из лицеев 17-летняя ученица второго класса напала на троих учениц с помощью ножа, который, вероятно, принесла из дома", - рассказала Барская.
Она пояснила, что нападавшая вошла в случайный класс во время занятий и напала на учениц. Они получили ранения, не угрожающие жизни. Две из них получили резаные раны спины, одна была ранена в бровь, отметила представитель полиции.
Нападавшую задержали учителя и передали прибывшим полицейским, которые будут выяснять ее мотивы.