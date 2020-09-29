https://ria.ru/20200929/nakazanie-1577919387.html

В России вступили в силу новые правила отбывания наказания в тюрьмах

В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:59

2020-09-29T00:59

2020-09-29T09:58

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников.Соответствующие изменения внесли в Уголовно-исполнительный кодекс весной.Нововведение коснется не только приговоренных к лишению свободы, но и тех, кому назначили принудительные работы. У них появится возможность перевестись ближе к супруге или супругу , родителям, детям, усыновителям и усыновленным, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.Решение об этом будет принимать <u><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/">ФСИН</a></u> на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников.

https://ria.ru/20200731/1575221477.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество