https://ria.ru/20200929/nakazanie-1577919387.html
В России вступили в силу новые правила отбывания наказания в тюрьмах
В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:59
2020-09-29T00:59
2020-09-29T09:58
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников.Соответствующие изменения внесли в Уголовно-исполнительный кодекс весной.Нововведение коснется не только приговоренных к лишению свободы, но и тех, кому назначили принудительные работы. У них появится возможность перевестись ближе к супруге или супругу , родителям, детям, усыновителям и усыновленным, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.Решение об этом будет принимать <u><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/">ФСИН</a></u> на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников.
https://ria.ru/20200731/1575221477.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников.
Соответствующие изменения внесли в Уголовно-исполнительный кодекс весной.
Нововведение коснется не только приговоренных к лишению свободы, но и тех, кому назначили принудительные работы. У них появится возможность перевестись ближе к супруге или супругу , родителям, детям, усыновителям и усыновленным, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Решение об этом будет принимать ФСИН
на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников.