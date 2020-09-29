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В России вступили в силу новые правила отбывания наказания в тюрьмах
В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:59
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россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников.Соответствующие изменения внесли в Уголовно-исполнительный кодекс весной.Нововведение коснется не только приговоренных к лишению свободы, но и тех, кому назначили принудительные работы. У них появится возможность перевестись ближе к супруге или супругу , родителям, детям, усыновителям и усыновленным, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.Решение об этом будет принимать <u><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/">ФСИН</a></u> на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников.
https://ria.ru/20200731/1575221477.html
россия
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество

В России вступили в силу новые правила отбывания наказания в тюрьмах

00:59 29.09.2020 (обновлено: 09:58 29.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников.
Соответствующие изменения внесли в Уголовно-исполнительный кодекс весной.
Нововведение коснется не только приговоренных к лишению свободы, но и тех, кому назначили принудительные работы. У них появится возможность перевестись ближе к супруге или супругу , родителям, детям, усыновителям и усыновленным, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Решение об этом будет принимать ФСИН на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников.
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваОбщество
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