https://ria.ru/20200929/mezhpravkomissiya-1577963213.html

Делегация Армении отменила визит в Россию на заседание межправкомиссии

Премьер Армении Никол Пашинян отменил визит армянской делегации в Россию на заседание армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:22

2020-09-29T18:22

2020-09-30T00:01

никол пашинян

россия

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> отменил визит армянской делегации в Россию на заседание армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, говорится на сайте кабмина."Признать утратившим силу решение премьер-министра о командировании в РФ делегации для участия в 15-м заседании армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении.Решение об отправке делегации было принято 26 августа.

https://ria.ru/20200929/samolet-1577962439.html

no no После того, как Кремль слился с защитой армян, им в РФ делать нечего. Просто в следующий раз надо лучше выбирать союзников. Например, берите пример с Грузии. 38

Sv Sss Какой смысл "заседать", если Россия не сможет принять чью-либо сторону из участников конфликта? Тем-более значительные ресурсы брошены на спасение режима Лукашенко и внутре-Российские проблемы. 26

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россия

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, россия, армения, в мире