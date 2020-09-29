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Делегация Армении отменила визит в Россию на заседание межправкомиссии
Премьер Армении Никол Пашинян отменил визит армянской делегации в Россию на заседание армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:22
2020-09-30T00:01
никол пашинян
россия
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> отменил визит армянской делегации в Россию на заседание армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, говорится на сайте кабмина."Признать утратившим силу решение премьер-министра о командировании в РФ делегации для участия в 15-м заседании армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении.Решение об отправке делегации было принято 26 августа.
https://ria.ru/20200929/samolet-1577962439.html
После того, как Кремль слился с защитой армян, им в РФ делать нечего. Просто в следующий раз надо лучше выбирать союзников. Например, берите пример с Грузии.
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Какой смысл "заседать", если Россия не сможет принять чью-либо сторону из участников конфликта? Тем-более значительные ресурсы брошены на спасение режима Лукашенко и внутре-Российские проблемы.
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россия
армения
РИА Новости
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никол пашинян, россия, армения, в мире

Делегация Армении отменила визит в Россию на заседание межправкомиссии

18:22 29.09.2020 (обновлено: 00:01 30.09.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян отменил визит армянской делегации в Россию на заседание армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, говорится на сайте кабмина.
"Признать утратившим силу решение премьер-министра о командировании в РФ делегации для участия в 15-м заседании армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении.
Решение об отправке делегации было принято 26 августа.
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