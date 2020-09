https://ria.ru/20200929/metallica-1577872487.html

Барабанщик Metallica рассказал, какую песню группы не любит больше всего

Барабанщик и один из основателей Metallica Ларс Ульрих в беседе с журналистом из издания Vulture рассказал, какую песню группы не любит больше всего.

2020-09-29

2020-09-29T01:44

2020-09-29T01:48

<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Барабанщик и один из основателей Metallica Ларс Ульрих в беседе с журналистом из издания Vulture <a href="https://www.vulture.com/2020/09/lars-ulrich-interview-metallica-sm2.html" target="_blank">рассказал</a>, какую песню группы не любит больше всего. Речь о треке "Eye of The Beholder" из четвертого студийного альбома музыкантов "And justice for all", выпущенного в 1988-м году. По мнению Ульриха, она звучит слишком "натянуто" и "коряво". По его словам, в "Eye of The Beholder" еще и два разных темпа: "Во вступлении и куплетах использован размер 4/4, но припевы больше похожи на вальс (размер 3/4 "три четверти", — Прим. ред.). Все это создает впечатление будто два разных мира трутся друг о друга".В интервью Ларс Ульрих признался, что в принципе "не слушает много музыки Metallica" из-за того, что обычно детально анализирует работы. После этого он обязательно находит, к чему придраться: "Примерно это выглядит так: здесь вокал слишком громкий, а здесь — басы".

