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https://ria.ru/20200929/metallica-1577872487.html
Барабанщик Metallica рассказал, какую песню группы не любит больше всего
Барабанщик и один из основателей Metallica Ларс Ульрих в беседе с журналистом из издания Vulture рассказал, какую песню группы не любит больше всего. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T01:44
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культура
музыка
новости культуры
metallica
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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Барабанщик и один из основателей Metallica Ларс Ульрих в беседе с журналистом из издания Vulture <a href="https://www.vulture.com/2020/09/lars-ulrich-interview-metallica-sm2.html" target="_blank">рассказал</a>, какую песню группы не любит больше всего. Речь о треке "Eye of The Beholder" из четвертого студийного альбома музыкантов "And justice for all", выпущенного в 1988-м году. По мнению Ульриха, она звучит слишком "натянуто" и "коряво". По его словам, в "Eye of The Beholder" еще и два разных темпа: "Во вступлении и куплетах использован размер 4/4, но припевы больше похожи на вальс (размер 3/4 "три четверти", — Прим. ред.). Все это создает впечатление будто два разных мира трутся друг о друга".В интервью Ларс Ульрих признался, что в принципе "не слушает много музыки Metallica" из-за того, что обычно детально анализирует работы. После этого он обязательно находит, к чему придраться: "Примерно это выглядит так: здесь вокал слишком громкий, а здесь — басы".
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музыка, новости культуры, metallica

Барабанщик Metallica рассказал, какую песню группы не любит больше всего

01:44 29.09.2020 (обновлено: 01:48 29.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция группы Metallica в РИА Новости
Пресс-конференция группы Metallica в РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Барабанщик и один из основателей Metallica Ларс Ульрих в беседе с журналистом из издания Vulture рассказал, какую песню группы не любит больше всего.
Речь о треке "Eye of The Beholder" из четвертого студийного альбома музыкантов "And justice for all", выпущенного в 1988-м году. По мнению Ульриха, она звучит слишком "натянуто" и "коряво".
"Не хочу проявить к этой песне супер-неуважение, но при ее прослушивании возникает ощущение, будто вы вставили квадратный колышек в круглое отверстие", — объяснил барабанщик.
По его словам, в "Eye of The Beholder" еще и два разных темпа: "Во вступлении и куплетах использован размер 4/4, но припевы больше похожи на вальс (размер 3/4 "три четверти", — Прим. ред.). Все это создает впечатление будто два разных мира трутся друг о друга".
В интервью Ларс Ульрих признался, что в принципе "не слушает много музыки Metallica" из-за того, что обычно детально анализирует работы. После этого он обязательно находит, к чему придраться: "Примерно это выглядит так: здесь вокал слишком громкий, а здесь — басы".
Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих выступает в бывшей государственной тюрьме в городе Хорсенс, Дания - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
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