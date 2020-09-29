https://ria.ru/20200929/leykoz-1577928517.html

Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата

Правительство РФ сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата "Винкристин", который включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарств,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:29

2020-09-29T10:29

2020-09-29T10:29

евразийский экономический союз

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата "Винкристин", который включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина."Препарат для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний "Винкристин" будут допускать к госзакупкам без ограничений. Такое постановление подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. "Винкристин" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - говорится в сообщении.Добавляется, что зарубежные медикаменты из списка ЖНВЛП не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>. В случае с "Винкристином" ограничение мешало эффективному лечению: смена препарата могла привести к ухудшению состояния пациента с быстропрогрессирующим заболеванием, требующим стабильной терапии.Отмечается, что решение стало очередным шагом по совершенствованию процедуры госзакупки медикаментов. Ранее правительство сняло ограничения на приобретение девяти препаратов, которые применяют при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей.

https://ria.ru/20200904/leykoz-1576791683.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, здоровье - общество, михаил мишустин, общество