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Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата
Правительство РФ сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата "Винкристин", который включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарств,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:29
2020-09-29T10:29
евразийский экономический союз
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата "Винкристин", который включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина."Препарат для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний "Винкристин" будут допускать к госзакупкам без ограничений. Такое постановление подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. "Винкристин" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - говорится в сообщении.Добавляется, что зарубежные медикаменты из списка ЖНВЛП не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>. В случае с "Винкристином" ограничение мешало эффективному лечению: смена препарата могла привести к ухудшению состояния пациента с быстропрогрессирующим заболеванием, требующим стабильной терапии.Отмечается, что решение стало очередным шагом по совершенствованию процедуры госзакупки медикаментов. Ранее правительство сняло ограничения на приобретение девяти препаратов, которые применяют при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей.
https://ria.ru/20200904/leykoz-1576791683.html
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евразийский экономический союз, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата

10:29 29.09.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата "Винкристин", который включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщается на сайте кабмина.
"Препарат для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний "Винкристин" будут допускать к госзакупкам без ограничений. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "Винкристин" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что зарубежные медикаменты из списка ЖНВЛП не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС. В случае с "Винкристином" ограничение мешало эффективному лечению: смена препарата могла привести к ухудшению состояния пациента с быстропрогрессирующим заболеванием, требующим стабильной терапии.
Отмечается, что решение стало очередным шагом по совершенствованию процедуры госзакупки медикаментов. Ранее правительство сняло ограничения на приобретение девяти препаратов, которые применяют при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Евразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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