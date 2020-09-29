https://ria.ru/20200929/korporativ-1577926663.html

Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19

Роспотребнадзор рекомендует работодателям не проводить корпоративные мероприятия в целях профилактики коронавирусной инфекции на рабочих местах, сообщается на... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:04

2020-09-29T10:04

2020-09-29T10:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендует работодателям не проводить корпоративные мероприятия в целях профилактики коронавирусной инфекции на рабочих местах, сообщается на сайте федеральной службы."Рекомендуется ограничить ... любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия", - говорится в сообщении.Также руководителям рекомендуется размещать сотрудников на различных этажах, распределять их по отдельным кабинетам и организовывать работу в несколько смен. Добавляется, что в организации должен быть не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, масок и респираторов.Как отметили на сайте, по возможности, рекомендуется применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха. Добавляется, что помещения должны проветриваться каждые два часа."Рекомендуется ... уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил ... столов и стульев ... мест общего пользования ... с кратностью обработки каждые два часа", - говорится в сообщении.Добавляется, что у сотрудников должна быть возможность обрабатывать руки антисептиком при входе в помещение. Также в течение рабочего дня рекомендуется измерять температуру тела сотрудников."Рекомендуется ... контроль соблюдения самоизоляции работников на дому до получения результатов теста на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции при возвращении их из других стран", - сообщили на сайте.Кроме того, при наличии столовой Роспотребнадзор рекомендует пользоваться одноразовой посудой, которая после применения будет собрана, обеззаражена и уничтожением в установленном порядке. При использовании многоразовой посуды ее обработку желательно проводить с помощью специализированных моечных машин при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут."При отсутствии столовой ... запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате ... при отсутствии комнаты ... предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук", - говорится в сообщении.Добавляется, что при поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора работодатели должны незамедлительно предоставить информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций и обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577920459.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество