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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577958879.html
Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса
Ученые раскрыли загадку возникновения сильного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев становится смертельно опасным, сообщает... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:22
2020-09-29T17:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.&nbsp;</strong> Ученые раскрыли загадку возникновения сильного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев становится смертельно опасным, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Medicalxpress.</a>Специалисты Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай смоделировали структуру части коронавирусного S-белка (белок-"шип"), способного выступать в качестве суперантигена, провоцирующего чрезмерную реакцию иммунной системы.Отмечается, что белок-"шип" взаимодействует с иммунными Т-клетками, при чрезмерной активизации которых возникает цитокиновый шторм. Оказалось, что определенная часть S-белка, взаимодействующая с T-клетками, обладает поразительным сходством в аминокислотной последовательности и структуре с бактериальным белком, вызывающим синдром токсического шока.По словам ученых, полученные данные дают основания &nbsp;полагать, что варианты лечения синдрома токсического шока, такие как внутривенное введение иммуноглобулина и стероидов, могут быть эффективными для лечения воспалительного синдрома при COVID-19.
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса

17:22 29.09.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Андрей Чупин во время обхода пациентов.
Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Андрей Чупин во время обхода пациентов. - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.  Ученые раскрыли загадку возникновения сильного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев становится смертельно опасным, сообщает Medicalxpress.
Специалисты Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай смоделировали структуру части коронавирусного S-белка (белок-"шип"), способного выступать в качестве суперантигена, провоцирующего чрезмерную реакцию иммунной системы.
Отмечается, что белок-"шип" взаимодействует с иммунными Т-клетками, при чрезмерной активизации которых возникает цитокиновый шторм. Оказалось, что определенная часть S-белка, взаимодействующая с T-клетками, обладает поразительным сходством в аминокислотной последовательности и структуре с бактериальным белком, вызывающим синдром токсического шока.
По словам ученых, полученные данные дают основания  полагать, что варианты лечения синдрома токсического шока, такие как внутривенное введение иммуноглобулина и стероидов, могут быть эффективными для лечения воспалительного синдрома при COVID-19.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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