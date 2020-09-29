https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577958879.html
Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса
Ученые раскрыли загадку возникновения сильного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев становится смертельно опасным, сообщает... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:22
2020-09-29T17:22
2020-09-29T17:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571955165_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_f8451c6ada7dc8f04388d202ca089cc6.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong> Ученые раскрыли загадку возникновения сильного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев становится смертельно опасным, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Medicalxpress.</a>Специалисты Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай смоделировали структуру части коронавирусного S-белка (белок-"шип"), способного выступать в качестве суперантигена, провоцирующего чрезмерную реакцию иммунной системы.Отмечается, что белок-"шип" взаимодействует с иммунными Т-клетками, при чрезмерной активизации которых возникает цитокиновый шторм. Оказалось, что определенная часть S-белка, взаимодействующая с T-клетками, обладает поразительным сходством в аминокислотной последовательности и структуре с бактериальным белком, вызывающим синдром токсического шока.По словам ученых, полученные данные дают основания полагать, что варианты лечения синдрома токсического шока, такие как внутривенное введение иммуноглобулина и стероидов, могут быть эффективными для лечения воспалительного синдрома при COVID-19.
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571955165_138:0:2867:2047_1400x0_80_0_0_53cdfed7e92fb568b850d0daddec4d16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Ученые раскрыли загадку возникновения сильного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев становится смертельно опасным, сообщает Medicalxpress.
Специалисты Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай смоделировали структуру части коронавирусного S-белка (белок-"шип"), способного выступать в качестве суперантигена, провоцирующего чрезмерную реакцию иммунной системы.
Отмечается, что белок-"шип" взаимодействует с иммунными Т-клетками, при чрезмерной активизации которых возникает цитокиновый шторм. Оказалось, что определенная часть S-белка, взаимодействующая с T-клетками, обладает поразительным сходством в аминокислотной последовательности и структуре с бактериальным белком, вызывающим синдром токсического шока.
По словам ученых, полученные данные дают основания полагать, что варианты лечения синдрома токсического шока, такие как внутривенное введение иммуноглобулина и стероидов, могут быть эффективными для лечения воспалительного синдрома при COVID-19.