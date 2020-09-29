https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577958879.html

Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса

Ученые раскрыли загадку возникновения сильного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев становится смертельно опасным, сообщает... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:22

2020-09-29T17:22

2020-09-29T17:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong> Ученые раскрыли загадку возникновения сильного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев становится смертельно опасным, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Medicalxpress.</a>Специалисты Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай смоделировали структуру части коронавирусного S-белка (белок-"шип"), способного выступать в качестве суперантигена, провоцирующего чрезмерную реакцию иммунной системы.Отмечается, что белок-"шип" взаимодействует с иммунными Т-клетками, при чрезмерной активизации которых возникает цитокиновый шторм. Оказалось, что определенная часть S-белка, взаимодействующая с T-клетками, обладает поразительным сходством в аминокислотной последовательности и структуре с бактериальным белком, вызывающим синдром токсического шока.По словам ученых, полученные данные дают основания полагать, что варианты лечения синдрома токсического шока, такие как внутривенное введение иммуноглобулина и стероидов, могут быть эффективными для лечения воспалительного синдрома при COVID-19.

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша