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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950980.html
Голикова рассказала о динамике выявляемости больных COVID-19
Динамика выявляемости больных COVID-19 в РФ сейчас составляет 2,4%, в августе было 1,8%, в мае – 7,2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:52
2020-09-29T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Динамика выявляемости больных COVID-19 в РФ сейчас составляет 2,4%, в августе было 1,8%, в мае – 7,2%, сообщила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."На 27 сентября этот показатель составляет 2,4%. Хочу сказать, что в августе он составлял 1,8%, и на 11 мая - 7,2%. Поэтому нам важно придерживаться вот тех тенденций, которые сейчас складываются, не наращивая их", - рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.Динамика выявляемости, как напомнила вице-премьер, считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова

Голикова рассказала о динамике выявляемости больных COVID-19

15:52 29.09.2020
 
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Павел Кононов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Динамика выявляемости больных COVID-19 в РФ сейчас составляет 2,4%, в августе было 1,8%, в мае – 7,2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На 27 сентября этот показатель составляет 2,4%. Хочу сказать, что в августе он составлял 1,8%, и на 11 мая - 7,2%. Поэтому нам важно придерживаться вот тех тенденций, которые сейчас складываются, не наращивая их", - рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.
Динамика выявляемости, как напомнила вице-премьер, считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Голикова
 
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