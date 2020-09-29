https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950897.html

Путин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве по сравнению с другими регионами был и весной, понимая это, нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:50

2020-09-29T15:50

2020-09-29T16:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> по сравнению с другими регионами был и весной, понимая это, нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он напомнил, что уже достаточно давно принял решение передать на региональный уровень значительную часть компетенций при решении вопросов борьбы с COVID-19 - при методическом, административном, научном сопровождении со стороны федерального центра."И до сих пор у нас это все хорошо получалось. Надеюсь, что и дальше мы будем действовать в таком же режиме", - подчеркнул президент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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