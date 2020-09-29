Путин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
15:50 29.09.2020 (обновлено: 16:04 29.09.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве по сравнению с другими регионами был и весной, понимая это, нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
"То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, - это тоже не новая ситуация, так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации", - сказал Путин во вторник на совещании с членами правительства.
Он напомнил, что уже достаточно давно принял решение передать на региональный уровень значительную часть компетенций при решении вопросов борьбы с COVID-19 - при методическом, административном, научном сопровождении со стороны федерального центра.
"И до сих пор у нас это все хорошо получалось. Надеюсь, что и дальше мы будем действовать в таком же режиме", - подчеркнул президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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