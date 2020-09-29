https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950723.html
Голикова призвала обсудить вопрос о доплатах врачам, лечащим COVID-19
Властям РФ стоит рассмотреть вопрос о доплатах врачам, лечащим коронавирус, за фактически отработанное время, выплаты медикам следует распространить до 1 января РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:48
2020-09-29T15:48
2020-09-29T16:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Властям РФ стоит рассмотреть вопрос о доплатах врачам, лечащим коронавирус, за фактически отработанное время, выплаты медикам следует распространить до 1 января 2021 года, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."То, что касается выплат, срок истечения которых наступает по сути завтра. Я сегодня вместе с министром здравоохранения встречалась с нашими ведущими руководителями медицинских организаций, которые оказывают помощь больным с COVID. Это и региональные руководители медицинских организаций, и федеральные … Уважаемые коллеги сказали, что они и в сегодняшних условиях готовы оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Есть опыт, есть средства индивидуальной защиты, есть схемы лечения, наши коллеги готовы", - сказала она в ходе совещания с членами правительства режиме видеоконференции."Затрагивая тему выплат, было предложено, чтобы всё-таки мы вернулись к обсуждению вопроса и предложили вам более справедливую систему оплаты труда, которая базируется на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену. О чём идёт речь: речь идет о том, что те выплаты или те размеры выплат, которые сегодня установлены, я напомню, что в стационаре - это врачи 80 тысяч (рублей), средний медперсонал - 50 тысяч и младший медперсонал - 25 тысяч, - могут быть сохранены, но они должны платится за фактически отработанное время или фактически отработанную смену", - отметила она.По ее словам, если в течение месяца врач получал 80 тысяч рублей, а количество смен составило приблизительно 21, то среднесменная выплата составляет 3880 рублей. "И исходя из вот такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом если врач зарабатывает больше чем 21 смену то, соответственно, и осуществляется большая выплата. Что касается регулирования внутри смены и количества отработанных часов, то это как бы компетенция руководителей медицинской организации, которые соответствующим образом будут учитывать отработанное время", - пояснила Голикова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200929/putin-1577951321.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Властям РФ стоит рассмотреть вопрос о доплатах врачам, лечащим коронавирус, за фактически отработанное время, выплаты медикам следует распространить до 1 января 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
.
"То, что касается выплат, срок истечения которых наступает по сути завтра. Я сегодня вместе с министром здравоохранения встречалась с нашими ведущими руководителями медицинских организаций, которые оказывают помощь больным с COVID. Это и региональные руководители медицинских организаций, и федеральные … Уважаемые коллеги сказали, что они и в сегодняшних условиях готовы оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Есть опыт, есть средства индивидуальной защиты, есть схемы лечения, наши коллеги готовы", - сказала она в ходе совещания с членами правительства режиме видеоконференции.
"Затрагивая тему выплат, было предложено, чтобы всё-таки мы вернулись к обсуждению вопроса и предложили вам более справедливую систему оплаты труда, которая базируется на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену. О чём идёт речь: речь идет о том, что те выплаты или те размеры выплат, которые сегодня установлены, я напомню, что в стационаре - это врачи 80 тысяч (рублей), средний медперсонал - 50 тысяч и младший медперсонал - 25 тысяч, - могут быть сохранены, но они должны платится за фактически отработанное время или фактически отработанную смену", - отметила она.
По ее словам, если в течение месяца врач получал 80 тысяч рублей, а количество смен составило приблизительно 21, то среднесменная выплата составляет 3880 рублей. "И исходя из вот такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом если врач зарабатывает больше чем 21 смену то, соответственно, и осуществляется большая выплата. Что касается регулирования внутри смены и количества отработанных часов, то это как бы компетенция руководителей медицинской организации, которые соответствующим образом будут учитывать отработанное время", - пояснила Голикова.
"Обсудив это, мы считаем, что это более социально выверенный подход, более справедливый. И мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить на период до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение вопроса по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации. При этом я также хотела бы сказать, что вот эта специальная социальная выплата, о которой мы сейчас говорим, которая из фактически отработанного времени, она должна распространяться на врачей, средний медперсонал и младший медперсонал стационаров, как это и было установлено ранее, на врачей средний медперсонал младший медперсонал амбулаторного звена, как это было установлено ранее, а также на врачей, средний медперсонал, младший медперсонал и водителей скорой медицинской помощи, как это ранее было установлено, в эквиваленте стоимости работы в одну смену", - добавила вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф