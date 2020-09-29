https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950292.html

Голикова попросила регионы следить за эпидемситуацией в школах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к регионам с просьбой внимательным образом следить за эпидемиологической ситуацией в школах. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:42

2020-09-29T15:42

2020-09-29T16:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> обратилась к регионам с просьбой внимательным образом следить за эпидемиологической ситуацией в школах."С большой просьбой обращаемся к регионам страны, чтобы они самым внимательным образом следили за ситуацией в школах и принимали соответствующие меры безопасности", - сказала она на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, владимир путин, общество