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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950005.html
Основной прирост заболевших COVID-19 наблюдают в Москве, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что основной прирост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:37
2020-09-29T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> заявила, что основной прирост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в Москве.В ходе встречи она сообщила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусом в стране вырос в 1,7 раза."При этом основной прирост наблюдается по городу Москве", - заявила Голикова.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, москва, общество

Основной прирост заболевших COVID-19 наблюдают в Москве, заявила Голикова

15:37 29.09.2020 (обновлено: 16:17 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что основной прирост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается в Москве.
В ходе встречи она сообщила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусом в стране вырос в 1,7 раза.
"При этом основной прирост наблюдается по городу Москве", - заявила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваМоскваОбщество
 
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