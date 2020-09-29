https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577947343.html

Число случаев COVID-19 в США выросло на 33 тысячи за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 33 тысячи, скончались еще свыше 300 человек,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:53

2020-09-29T14:53

2020-09-29T14:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось более чем на 33 тысячи, скончались еще свыше 300 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа число случаев заражения в Соединенных Штатах выросло на 33 037, скончались еще 316 пациентов с подтвержденным COVID-19.Днем ранее эти показатели составляли 36 919 и 266 соответственно.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7,1 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 205 тысяч летальных исходов. Излечились почти 2,8 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 33,3 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 23 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200926/khitrost-1577825155.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире