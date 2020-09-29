https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577942592.html

Эксперт прокомментировала рост числа случаев COVID-19 в Москве

Ничего драматичного в росте числа заболевших коронавирусом в Москве нет, число активных случаев растет после сентябрьского снижения, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:43

2020-09-29T13:43

2020-09-29T14:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лариса попович

коронавирусы

здоровье - общество

высшая школа экономики (вшэ)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Ничего драматичного в росте числа заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> нет, число активных случаев растет после сентябрьского снижения, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a>.Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост заболеваемости. В четверг столица перешагнула психологическую отметку в одну тысячу вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций."Просто за сентябрь резкое было падение числа активных случаев, сейчас оно возвращается. <...> Но я не вижу ничего драматичного в этой истории", — отметила Попович.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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