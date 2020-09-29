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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577941640.html
Роспотребнадзор не выявил новых симптомов коронавируса
О многочисленных симптомах коронавирусной инфекции известно уже достаточно много, принципиально новых проявлений за последнее время не отмечается, заявила РИА... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:31
2020-09-29T21:20
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> О многочисленных симптомах коронавирусной инфекции известно уже достаточно много, принципиально новых проявлений за последнее время не отмечается, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> <a href="https://ria.ru/person_tatyana-ruzhentsova" target="_blank">Татьяна Руженцова</a>."В целом мы о многочисленных симптомах знаем достаточно продолжительное время, поэтому мы не видим принципиально новых проявлений. Мы уже знаем, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, и почки, и сосудистую систему, и нервную систему, и эндокринную, и желудочно-кишечный тракт, кожные проявления бывают", - сказала Руженцова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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татьяна руженцова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор не выявил новых симптомов коронавируса

13:31 29.09.2020 (обновлено: 21:20 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. О многочисленных симптомах коронавирусной инфекции известно уже достаточно много, принципиально новых проявлений за последнее время не отмечается, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"В целом мы о многочисленных симптомах знаем достаточно продолжительное время, поэтому мы не видим принципиально новых проявлений. Мы уже знаем, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, и почки, и сосудистую систему, и нервную систему, и эндокринную, и желудочно-кишечный тракт, кожные проявления бывают", - сказала Руженцова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаТатьяна РуженцоваЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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