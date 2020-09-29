https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577941640.html

Роспотребнадзор не выявил новых симптомов коронавируса

О многочисленных симптомах коронавирусной инфекции известно уже достаточно много, принципиально новых проявлений за последнее время не отмечается, заявила РИА... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:31

2020-09-29T13:31

2020-09-29T21:20

распространение нового коронавируса

татьяна руженцова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> О многочисленных симптомах коронавирусной инфекции известно уже достаточно много, принципиально новых проявлений за последнее время не отмечается, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> <a href="https://ria.ru/person_tatyana-ruzhentsova" target="_blank">Татьяна Руженцова</a>."В целом мы о многочисленных симптомах знаем достаточно продолжительное время, поэтому мы не видим принципиально новых проявлений. Мы уже знаем, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, и почки, и сосудистую систему, и нервную систему, и эндокринную, и желудочно-кишечный тракт, кожные проявления бывают", - сказала Руженцова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577941136.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна руженцова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество