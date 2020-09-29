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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577941136.html
В Роспотребнадзоре объяснили рост числа умерших пациентов с коронавирусом
Рост числа умерших пациентов с коронавирусом за последние сутки связан с увеличением заболеваемости COVID-19 две недели назад, а также с появлением других... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:24
2020-09-29T13:25
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Рост числа умерших пациентов с коронавирусом за последние сутки связан с увеличением заболеваемости COVID-19 две недели назад, а также с появлением других инфекционных заболеваний из-за наступления холодов, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ruzhentsova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Руженцова</a>.За последние сутки в России скончались 160 пациентов с коронавирусной инфекцией, днем ранее умерших было 61."Летальность, как правило, не в первые дни заболевания происходит, а где-то в конце второй, на третьей неделе заболевания. Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность", - сказала Руженцова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре объяснили рост числа умерших пациентов с коронавирусом

13:24 29.09.2020 (обновлено: 13:25 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Рост числа умерших пациентов с коронавирусом за последние сутки связан с увеличением заболеваемости COVID-19 две недели назад, а также с появлением других инфекционных заболеваний из-за наступления холодов, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
За последние сутки в России скончались 160 пациентов с коронавирусной инфекцией, днем ранее умерших было 61.
"Летальность, как правило, не в первые дни заболевания происходит, а где-то в конце второй, на третьей неделе заболевания. Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность", - сказала Руженцова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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Распространение нового коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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