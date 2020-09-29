https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577941136.html

В Роспотребнадзоре объяснили рост числа умерших пациентов с коронавирусом

Рост числа умерших пациентов с коронавирусом за последние сутки связан с увеличением заболеваемости COVID-19 две недели назад, а также с появлением других... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:24

2020-09-29T13:24

2020-09-29T13:25

распространение нового коронавируса

татьяна руженцова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Рост числа умерших пациентов с коронавирусом за последние сутки связан с увеличением заболеваемости COVID-19 две недели назад, а также с появлением других инфекционных заболеваний из-за наступления холодов, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ruzhentsova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Руженцова</a>.За последние сутки в России скончались 160 пациентов с коронавирусной инфекцией, днем ранее умерших было 61."Летальность, как правило, не в первые дни заболевания происходит, а где-то в конце второй, на третьей неделе заболевания. Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность", - сказала Руженцова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество