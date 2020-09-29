https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577931976.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста числа больных коронавирусом в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп (0,2%) в Чечне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:18
2020-09-29T11:18
2020-09-29T11:18
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста числа больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп (0,2%) в Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Чеченская Республика 0,2%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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