https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577931850.html
В России за сутки выписали 6479 переболевших COVID-19
За сутки в России 6479 человек выписаны после коронавируса, за все время выздоровели 952 399 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:15
2020-09-29T11:15
2020-09-29T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России 6479 человек выписаны после коронавируса, за все время выздоровели 952 399 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 6479 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России 952 399", - говорится в сообщении.В частности, 1227 человек выписаны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 227 - в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, 203 - в Воронежской.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество