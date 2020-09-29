https://ria.ru/20200929/korikova-1577955073.html

Пользователи Сети поразились преображению "пропавшей" Елены Кориковой

Звезда сериала "Бедная Настя", 48-летняя актриса Елена Корикова снова появилась в Сети после многомесячного перерыва. Поклонники пришли в восторг от фото звезды РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:42

2020-09-29T16:42

2020-09-29T16:43

елена корикова

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости</strong>. Звезда сериала "Бедная Настя", 48-летняя актриса <a href="https://ria.ru/person_elena-korikova" target="_blank">Елена Корикова</a> снова появилась в Сети после многомесячного перерыва. Поклонники пришли в восторг от фото звезды в новом образе. Знаменитость с новой прической – длинными белокурыми локонами - предстала в кадре на заднем сидении автомобиля. Она облачилась в модное клетчатое пальто и панамку цвета хаки.- Для тех, кто соскучился, напоминаю о себе. Сегодня, по дороге в "Леруа. Надеюсь, у вас все отлично! - написала Елена под постом в социальной сети.Корикова давно живет в Черногории, где приобрела дом на берегу моря. Еще в марте она уехала туда в отпуск и перестала выходить на связь с публикой, поэтому ее появление в социальной сети вызвало такой ажиотаж среди поклонников. Подписчики оставили множество комплиментов под новым фото актрисы: - Елена, наконец-то вы с нами. Столько времени вас не было! Ура!<br> - Я уже забеспокоился, что давно нет новостей о вас.<br> - Вернулась из забвения.<br> - Какая же вы красивая!<br> - Пропала и возникла, как нимфа.

https://ria.ru/20200929/molodost-1577948375.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена корикова, шоу-бизнес