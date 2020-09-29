https://ria.ru/20200929/koreya-1577918642.html

"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее

В урегулировании на Корейском полуострове нужно переходить от слов к делу, Москва призывает партнеров сделать реальные шаги навстречу друг другу, заявил во... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:14

2020-09-29T00:14

2020-09-29T06:22

политика

сергей лавров

москва

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> В урегулировании на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> нужно переходить от слов к делу, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает партнеров сделать реальные шаги навстречу друг другу, заявил во вторник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он напомнил, что Россия неизменно выступает за продолжение общего переговорного процесса по урегулированию "всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную". В Москве поддерживали усилия Пхеньяна, Сеула, Вашингтона по нормализации межкорейских и американо-северокорейских отношений, содействовали партнерам в их конструктивных начинаниях, отметил министр.Вполне закономерно, добавил он, что это вызвало "определенную потерю интереса" к последующим контактам."Продолжаем убеждать партнеров одновременно пойти на пусть пока небольшие, но реальные шаги навстречу друг другу. Убеждены, что Южной и Северной Корее, как и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и КНДР необходимо сосредоточиться на нормализации двусторонних отношений и укреплении взаимного доверия, а не пытаться решить весь комплекс застарелых проблем субрегиона сразу и только между собой. Последнее – задача всех вовлеченных государств, выполнить которую удастся только совместными усилиями при уважении законных интересов друг друга", - резюмировал глава МИД РФ.

https://ria.ru/20200928/pobeg-1577886490.html

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москва

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сергей лавров, москва, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), сша