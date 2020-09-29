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"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
В урегулировании на Корейском полуострове нужно переходить от слов к делу, Москва призывает партнеров сделать реальные шаги навстречу друг другу, заявил во... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:14
2020-09-29T06:22
политика
сергей лавров
москва
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> В урегулировании на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> нужно переходить от слов к делу, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает партнеров сделать реальные шаги навстречу друг другу, заявил во вторник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он напомнил, что Россия неизменно выступает за продолжение общего переговорного процесса по урегулированию "всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную". В Москве поддерживали усилия Пхеньяна, Сеула, Вашингтона по нормализации межкорейских и американо-северокорейских отношений, содействовали партнерам в их конструктивных начинаниях, отметил министр.Вполне закономерно, добавил он, что это вызвало "определенную потерю интереса" к последующим контактам."Продолжаем убеждать партнеров одновременно пойти на пусть пока небольшие, но реальные шаги навстречу друг другу. Убеждены, что Южной и Северной Корее, как и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и КНДР необходимо сосредоточиться на нормализации двусторонних отношений и укреплении взаимного доверия, а не пытаться решить весь комплекс застарелых проблем субрегиона сразу и только между собой. Последнее – задача всех вовлеченных государств, выполнить которую удастся только совместными усилиями при уважении законных интересов друг друга", - резюмировал глава МИД РФ.
https://ria.ru/20200928/pobeg-1577886490.html
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москва
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
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политика, сергей лавров, москва, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), сша

"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее

00:14 29.09.2020 (обновлено: 06:22 29.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В урегулировании на Корейском полуострове нужно переходить от слов к делу, Москва призывает партнеров сделать реальные шаги навстречу друг другу, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что Россия неизменно выступает за продолжение общего переговорного процесса по урегулированию "всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную". В Москве поддерживали усилия Пхеньяна, Сеула, Вашингтона по нормализации межкорейских и американо-северокорейских отношений, содействовали партнерам в их конструктивных начинаниях, отметил министр.

"Вместе с тем, важно переходить от слов к действиям, к практической реализации уже достигнутых договоренностей. За прошедшие годы их было немало – Совместное заявление лидеров КНДР и США в Сингапуре, Пханмунчжомская и Пхеньянская декларации Президента Мун Чжэ Ина и Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. К сожалению, когда дело дошло до воплощения их положений в жизнь, оказалось, что стороны к этому не готовы. Зазвучали требования "сделать первый шаг" или пойти на дополнительные уступки, просьбы отложить реализацию "пока невыполнимых" по тем или иным причинам пунктов", - сказал Лавров в интервью агентству Ренхап.

Вполне закономерно, добавил он, что это вызвало "определенную потерю интереса" к последующим контактам.
"Продолжаем убеждать партнеров одновременно пойти на пусть пока небольшие, но реальные шаги навстречу друг другу. Убеждены, что Южной и Северной Корее, как и США и КНДР необходимо сосредоточиться на нормализации двусторонних отношений и укреплении взаимного доверия, а не пытаться решить весь комплекс застарелых проблем субрегиона сразу и только между собой. Последнее – задача всех вовлеченных государств, выполнить которую удастся только совместными усилиями при уважении законных интересов друг друга", - резюмировал глава МИД РФ.
Южнокорейский корабль береговой охраны и морской патруль военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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ПолитикаСергей ЛавровМоскваЮжная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)США
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